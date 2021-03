Rückepferd bei Buchloe im Einsatz

Mensch, Tier, Maschine arbeiten Hand in Hand: Holzfällarbeiten im Türkheimer Auwald an der Wertach zeigen, wie wichtig Rückepferde sein können

Von Sabine Schaa-Schilbach

27.03.2021 | Stand: 07:30 Uhr

Das Kreischen der Motorsägen hört man bis in den Ort. Vom Auwald her kommen die Geräusche – Holzfällarbeiten am „Korrektionsweg“ sind die Ursache. Der Weg ist vor allem bei Radlern, Joggern und Spaziergängern beliebt und war tagelang gesperrt.