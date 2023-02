Rednerin aus Jengen: Früher Redeangst, heute Spaß auf der Bühne

Antje Heinzmann aus Jengen ist bei einem Rednerwettstreit aufgetreten. Dabei wäre Sprechen vor Publikum für sie vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen.

Antje Heinzmann aus Jengen hat beim „Internationalen Speaker Slam“, einem Rednerwettstreit, im rheinland-pfälzischen Mastershausen teilgenommen. Für die 57-Jährige ein großer persönlicher Erfolg, hatte sie vor zwei Jahren doch noch „eine absolute Redeangst.“

147 Redner aus 21 Ländern - und darunter Antje Heinzmann aus Jengen

Beim Speaker Slam wetteiferten 147 Redner und Rednerinnen aus 21 Ländern um die mitreißendste Rede und Performance. Die Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, das gilt laut Heinzmann als die Königsklasse. Nach vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

„Ich bin da ganz unbedarft hingefahren“, erzählt Heinzmann nach der Veranstaltung. Eine auswendig gelernte Rede vorzutragen, komme ohnehin nicht gut an. Darum habe sich die Ostallgäuerin nur ein Thema überlegt und darüber frei erzählt: „Aus welchem Hamsterrad möchtest du aussteigen, um wieder mehr Lebensfreude und Leichtigkeit in deinem Leben zu spüren“.

In ihrem Beitrag ging es darum, wie wichtig es ist, auf sich und die eigenen Bedürfnisse zu achten. Ihrer Meinung nach fällt es vielen schwer, auch mal nein zu sagen. Dabei sei es für die eigene Zufriedenheit wichtig, Grenzen zu setzen. Damit überzeugte sie neben dem Publikum auch die Jury mit Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger und Scoutingexpertin Stephanie Pierre.

Jengenerin überwindet durch Coaching ihre Redeangst

Für Heinzmann ist der Auftritt vor Publikum mit Live-Übertragung ein großer Schritt, der vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Sogar vor Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit sei ihr das Reden schwer gefallen. Dann habe sie mit dem Coaching angefangen, einer Beratung zur Persönlichkeitsentwicklung. Gerade ist die Jengenerin dabei, sich als Motivationscoach selbstständig zu machen. Sie bietet Workshops für mehr Gelassenheit an sowie Beratungen. Der Schritt mit über 50 in die Selbstständigkeit habe ihr gezeigt: „Man kann alles machen, was man möchte.“ Diese Erkenntnis möchte Heinzmann als Motivationscoach weitergeben.

