Unbekannter onaniert in Rieden auf offener Straße

In Rieden hat eine Anwohnerin abends einen Mann entdeckt, der wohl vor einem Wohnanwesen auf offener Straße onanierte. Die Polizei sucht Zeugen.

09.11.2021 | Stand: 13:27 Uhr

In Rieden im Bereich der Bahnhofstraße ist einer Anwohnerin letzten Donnerstag-Abend gegen 22.50 Uhr ein Mann aufgefallen, der sich wohl auf offener Straße selbst befriedigte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, stand der Unbekannte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Blick in Richtung des Zauns eines Wohnanwesens. Die Zeugin konnte offenbar eindeutige Onanierbewegungen sehen.

Selbstbefriedigt auf offener Straße in Rieden: Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte nahm keinen Blickkontakt zu der Zeugin auf. Sie beschreibt den Mann wie folgt: etwa 1,75 Meter groß und korpulent. Außerdem ist der Zeugin aufgefallen, dass der Unbekannte humpelte. Sie sah, wie er in Richtung Rieden weglief.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet. Weitere Zeugen, die an dem Abend etwas beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizei Buchloe unter Tel. 08241/9690-0 melden.

Lesen Sie auch: Mann onaniert bei Feuerwehreinsatz in Kempten - und entschuldigt sich