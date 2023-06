Saunafan in Bad Wörishofen: „Sauna gehört nackt“

Textilsaunen werden immer beliebter. Auch Bad Wörishofens Thermenchef Jörg Wund bedient einen Trend, der bei Saunafans für eine lebhafte Debatte sorgt.

Von Markus Heinrich

08.06.2023 | Stand: 08:04 Uhr

Nackt in die Sauna oder mit Badekleidung? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Über die Pläne von Bad Wörishofens Thermenchef Jörg Wund wird in den sozialen Netzwerken lebhaft diskutiert. „Sauna gehört nackt“, kommentiert ein Nutzer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.