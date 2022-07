Schnell und hoch unterwegs - VfL im Allgäu erfolgreich

Drei Allgäuer Meistertitel in der Leichtathletik für den VfL Buchloe. Gleich zweimal war Emily Harrer erfolgreich.

Mit einem großen Aufgebot reiste der VfL Buchloe zu den Allgäuer Leichtathletik-Meisterschaften. Das Trainerteam Gitti und Gerd Seitz begleitete sechs Aktive mit Eltern und Geschwistern nach Lindau.

Zwei Comebacks

Nach längerer Wettkampfpause präsentierten sich Denise Fischer über 100 Meter und im Speerwurf sowie Julian Frank über 100 Meter wieder im VfL-Team. Zahlreiche Trainingseinheiten haben die Basis gelegt, um wieder in den Wettkampfmodus zurückzukehren. Beide waren mit ihrem Comeback sehr zufrieden und freuten sich über ihre verbesserte Fitness.

Zwei Titel im zweiten Jahr

Auch um den Nachwuchs braucht sich der VfL Buchloe keine Sorgen zu machen. In verschiedenen Disziplinen waren mit Leonie Huttler (Hochsprung, 75 Meter Lauf, Ballwurf) und Julia Butenko (Speer) junge Talente am Start und sammelten Wettkampferfahrung. Erfreulich war auch der Auftritt von Magdalena Schäfer, die mit ihren 13 Jahren schon länger im Team ist. Sie gewann beim Ballwurf (200 Gramm) die Goldmedaille mit 38,50 Meter, wurde über 60 Meter Hürden Vizemeisterin und absolvierte auch noch einen 75 Meter-Lauf. Die in ihrem zweiten Wettkampfjahr inzwischen schon routinierte Emily Harrer startete im 100 Meter Sprint sowie im Hochsprung und begeisterte mit zwei Allgäuer Meistertiteln. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung übersprang die 14-Jährige 1,61 Meter und gewann trotz starker Konkurrenz souverän.

"Bundesjugendspiele" am Gymnasium

Zwei weitere große Veranstaltungen stehen vor Beginn der Sommerferien noch an. Am 25. Juli treffen sich etwa 60 Leichtathleten des VfL Buchloe und des TSV Bad Wörishofen zum gemeinsamen Training unter dem Motto „Bundesjugendspiele für Alle“. Jeder Teilnehmer – von vier bis 25 Jahre – muss einen Dreikampf mit 50 Meter Sprint, Weitsprung und 80 Gramm-Ballweitwurf absolvieren. Beginn der Veranstaltung auf dem Sportplatz des Gymnasiums in Buchloe ist um 17.30 Uhr, die Siegerehrung findet ab 19.30 Uhr statt.

Ein Trio bei den bayerischen Meisterschaften

Am 30. und 31. Juli sind außerdem die bayerischen Jugendmeisterschaften in Kitzingen – mit dabei sind Pia Siedler und Nina Siedler sowie Emily Harrer, die für den VfL Buchloe gleichsam als heiße Medaillenkandidatinnen in Unterfranken am Start sind.

