Schulen in und um Buchloe haben ihre Hausaufgaben gemacht

Luftfilter, Digitalisierung, Umbauten: So haben sich die Bildungseinrichtungen während der Ferien auf das neue Jahr vorbereitet. Neue Förderklasse in Waal.

13.09.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Nach einem nervenaufreibenden vergangenen Schuljahr zwischen Homeschooling, Wechselunterricht und Quarantäne startet der Unterricht an Bayerns Schulen heute in Präsenz. Während der sechs Wochen Ferien hat sich in den Bildungseinrichtungen in und um Buchloe einiges getan. Besonders in der Grundschule Waal gab es in den Sommerferien viel zu tun. Dort startet heute erstmalig im Landkreis eine Partnerklasse der Kaufbeurer Josef-Landes-Schule. Die neun Buben der Förderklasse absolvieren in Waal die ersten beiden Jahrgangsstufen in drei Jahren. So können ihre beiden Klassenlehrerinnen sie optimal fördern und den Stoff intensivieren. „Das war mir und dem Kollegium ein Herzensprojekt“, sagt Schulleiterin Gertrud Wolf. Sie sei sehr froh darüber, dass eine der kleineren Schulen im Landkreis diese Partnerklasse bekommen hat. Für die Erstklässler ist in den Ferien in den ehemaligen Räumen der Mittagsbetreuung, die sich jetzt in einem Anbau befinden, ein neues Klassenzimmer eingerichtet worden. In dem geräumigen Klassenraum werden die neun Schüler der Partnerklasse untergebracht – und können dort ausreichend Abstand zueinander halten.