Pudel schwer verletzt: Hund springt über Gartenzaun und beißt zu

Ein Pudel ist beim Gassigehen in Bad Wörishofen schwer verletzt worden. Ein Hund hatte das Tier attackiert.

10.04.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Beim Gassigehen ist am Samstagmittag ein Pudel in Bad Wörishofen verletzt worden, berichtet die Polizei. Der 55-jährige Halter war mit seinem Tier nahe eines Gartens unterwegs, als ein anderer Hund über den Zaun sprang und den Pudel unvermittelt angriff. Der Zaun sei offensichtlich nicht hoch genug gewesen, so die Polizei.

Dabei fügte er dem Tier Verletzungen zu, die in einer Tierklinik behandelt werden mussten. Die Polizei informiert das Ordnungsamt. Ebenfalls zugebissen hatte am Ostersonntag ein Hund nahe Würzburg. Er verletzte eine Seniorin im Gesicht.