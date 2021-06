Der Mann mit der Trommel

Erich Bittner aus Großkitzighofen ist leidenschaftlicher Anhänger der Münchner Löwen. Das hat ihn nicht nur unter Fans legendär werden lassen. Vielmehr habe ihn seine Treue zu 1860 auch das Leben gerettet

Seit rund 35 Jahren ist Erich Bittner aus Großkitzighofen Löwen-Fan – also Anhänger von 1860 München. In dieser Zeit hat er die Mannschaft durch vier Ligen und einige Skandale begleitet. Geduld und Opferbereitschaft muss ein Löwen-Fan aufbringen, erklärt Bittner. „Zurzeit müssen wir jedes Jahr leidensfähig sein“, fügt der 54-Jährige an. Aber diese unbändige Treue über die sportlichen Niedergänge hinaus, habe ihm das Leben gerettet, sagt Bittner. Denn vor etwa fünf Jahren hing das an einem seidenen Faden, als er mit einem Abszess am Kopf auf der Intensivstation in Murnau lag. „Das war fast tödlich, aber der Gedanke an 1860 hat mich am Leben erhalten“. Denn als er in der Klinik um sein Leben gerungen hat, habe er nur eins gewollt – wieder ins Stadion an der Grünwalder Straße, der Heimstatt der 60er, für die er seit 30 Jahren auch die Trommel zu den Schlachtgesängen der Fans schlägt.