Selbsttest: Wie jung ist die Kneippkur?

Jährlich vertrauen viele Menschen der Wirkung einer Kneipptherapie. Darunter aber nur sehr wenige junge Leute. Spricht die Lehre Bedürfnisse der Jüngeren nicht an?

06.12.2021 | Stand: 06:45 Uhr

Draußen ist es noch nachtschwarz als es an der Zimmertür klopft. Eine Kneipptherapeutin betritt den Raum. Sie hat einen Eimer mit vier Grad kaltem Wasser dabei, das ein wenig Obstessig enthält. Damit soll um sechs Uhr früh mein Oberkörper gewaschen werden? Die Vorstellung löst bei mir nicht unbedingt Freudensprünge aus.

Die Oberkörperwaschung gehört zu den klassischen Kneipp-Anwendungen. Mit meinen 29 Jahren zähle ich jedoch nicht zur klassischen Zielgruppe für eine Kneipptherapie. Warum ist das eigentlich so? Kann Kneipp nicht auch jüngere Menschen ansprechen? Im Bad Wörishofer Sebastianeum, das nach dem Umbau heuer wiedereröffnet wurde, mache ich den Selbsttest.

Nach der kalten Wäsche schlafen

Das Wasser ist gar nicht so kalt, wie ich befürchtet hatte. Ich sitze noch etwas verschlafen auf der Bettkante. Arme, Brust, Bauch und Rücken werden in einer bestimmten Reihenfolge gewaschen. Danach werde ich mit Bademantel wieder unter die Bettdecke gepackt. Ein erfrischendes, leicht kribbelndes Gefühl am Oberkörper weicht nach ein paar Minuten der Entspannung und ich schlafe sogar noch einmal ein.

Das vegetative Nervensystem wird angeregt

Zwei Stunden später sitze ich im Behandlungszimmer von Dr. Cordula von der Ropp. Sie ist Leitende Ärztin im Sebastianeum und erklärt, dass durch die Waschung und die berühmten Güsse die Haut, der Herzschlag, der Blutdruck und die Verdauung reguliert werden. Das funktioniert nach einem der grundlegenden Prinzipien der Lehre Kneipps, der Reiz-Reaktions-Therapie. Außerdem gleichen die Anwendungen das vegetative Nervensystem aus. Das ist nicht nur für Ältere wichtig. Viele Menschen stehen nämlich zu sehr unter Stress. Sie müssten viel häufiger den Teil des vegetativen Nervensystems aktivieren, der sich um die Regeneration und den Aufbau körpereigener Reserven kümmert, so von der Ropp.

Fünf Säulen und der Sinn des Lebens

Die Philosophie des Hauses zielt darauf ab, jeder und jedem das Handwerkszeug mitzugeben, das sie oder er gesundheitlich braucht. Basis dafür sind die fünf Säulen der Kneippschen Lehre: Wasser, Bewegung, Kräuter, Ernährung und Ordnung. Letzteres ist das zentrale Element. Dazu zählen etwa Stressmanagement, Schlafqualität, aber auch Spirituelles – wie die Frage nach dem Lebenssinn. Die Seelsorge sei Kneipp als Pfarrer immer zentrales Anliegen gewesen, sagt von der Ropp. „Wenn man keinen Seelenfrieden findet, kann man herumdoktern wie man will“, sei Kneipps Überzeugung gewesen.

Lesen Sie auch

Gesundheit Es soll keine Quälerei sein: Wie mit Kneippen dem Körper geholfen wird

Die Ärztin findet, Kneipps Lehre sei heute aktueller denn je - auch für junge Menschen. Immerhin können sie noch eine gesunde Lebensführung lernen und so häufigen Zivilisationskrankheiten vorbeugen.

Wechselgüsse für Arme und Gesicht

Meine Kurz-Kur geht derweil mit dem Wechselarmguss weiter. Dafür beuge ich mich mit dem Oberkörper über ein Gestell. Eine Therapeutin gießt mit einem Schlauch im Wechsel zwölf Grad kaltes und 38 Grad warmes Wasser über meine Arme. Uff, zwölf Grad fühlen sich hier deutlich kälter an als gedacht. Danach ist das Gesicht dran. Drei Mal wird es für mehrere Sekunden mit kaltem Wasser übergossen. Auch das fühlt sich ziemlich eisig an und lässt meinen Atem stocken. Ohne mich abzutrocknen – das Wasser wird lediglich abgestreift –, werde ich im Bademantel wieder ins Bett geschickt. Dort angekommen wird mir angenehm warm und nach ein paar Minuten bin ich absolut tiefenentspannt.

Genau so ausgeruht betrete ich später das Behandlungszimmer von Joachim Bohmhammel, dem Leiter der Therapie im Sebastianeum. Schließlich gehören nicht nur Güsse zum Programm. Auch der Therapeut findet: Je jünger die Menschen sind, desto besser sei es möglich, Probleme frühzeitig anzugehen und Krankheiten zu vermeiden.

So soll auch mein Problem angegangen werden: Die rechte Schulter macht seit einiger Zeit Probleme. Bohmhammel sieht sie sich an. Dann soll ich mit jeder Hand so weit wie möglich zwischen den Schulterblättern nach oben fahren. Links – kein Problem. Rechts ist das aber mit Schmerzen verbunden und ich komme deutlich weniger weit nach oben.

Ein junger Mann wird gleichsam jünger

Dann muss ich auf die Liege, die in Bohmhammels Behandlungszimmer steht. Der Therapeut drückt mal hier an der Hüfte, mal dort am unteren Bauch, schiebt kräftig an meinen Beinen, dreht an Arm und Schulter. Er bedient sich verschiedener Techniken aus der Osteopathie. Sie haben Bezeichnungen wie Fasziendistorsionsmodell und Myofascial-Release-Technik. Die Namen sind nicht gerade eingängig – die Techniken bewirken bei mir aber viel. Nachdem ich wieder von der Liege aufgestanden bin, komme ich mit meiner Hand auf dem Rücken direkt ein gutes Stück weiter nach oben. Mit weniger Schmerz.

Eine Winterkur ersetzt zwei Sommerkuren, sagte einst Pfarrer Kneipp. Dominik Schätzle übt schon mal das Schneetreten. Bild: Dominik Schätzle

Außerdem bekomme ich noch einige Sport- und Dehnübungen mit an die Hand. „Alles, was man hier tut, kann man auch zuhause machen. Die Therapie ist logisch und jedem möglich“, sagt Bohmhammel. Die Menschen, die ins Sebastianeum kommen, „bekommen einen Werkzeugkoffer von uns mit. Das ist echte Prävention.“ Manche Krankheiten sind durch die Therapie heilbar, mit anderen kann man dann zumindest besser oder sogar beschwerdefrei leben.

Die Gäste nehmen dafür teilweise lange Anfahrtswege in Kauf. Bei der Wirbelsäulengymnastik lerne ich Reiner Lückhof aus Haiger in Hessen kennen. Er ist 500 Kilometer angereist. Der 61-Jährige ist zum fünften Mal in Bad Wörishofen. Rückenprobleme und Bluthochdruck sind seine größten Beschwerden. Die Behandlung mit dem Heusack, Massagen und Güsse helfen ihm aber. „Die Kombination ist für mich perfekt“, sagt er.

In der Wirbelsäulengymnastik mit Therapeutin Elfriede Stolp und im Kräuterworkshop mit Erika Jäger warten weitere „Aha-Erlebnisse“ auf mich. Die meisten Übungen, die Stolp zeigt, fallen mir leicht. Arme schwingen, Wirbelsäule mobilisieren, Halswirbel dehnen. Bei einer Koordinationsübung bin ich hingegen vollkommen überfordert. Die Aufgabe: Die Hüfte in eine Richtung kreisen lassen und gleichzeitig mit den Händen einen Ball in die andere Richtung um mich herum wandern lassen. Biologisches Alter hin oder her, hier sehe ich richtig alt aus.

Im Mörser entsteht das eigene Kräutersalz. Bild: Dominik Schätzle

Beim Kräuterworkshop stelle ich fest, dass die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mir meilenweit darin voraus sind, unterschiedlichste Kräuter zu erkennen. Erika Jäger erklärt die Wirkung heimischer Kräuter und wie man sie verarbeiten kann. Außerdem darf jede und jeder ein wenig Wildkräutersalz selbst herstellen. Egal wie alt oder jung – beim Zermahlen der Kräuter mit dem Mörser haben alle sichtlich Spaß.

Meine erste Kneipp-Erfahrung zeigt mir: Eine Kneippkur ist auch für jüngere Leute interessant. Mit dem individuellen „Werkzeugkoffer“ kann jede und jeder seiner Gesundheit etwas Gutes tun – zu jeder Jahreszeit. Im Winter geht es übrigens offenbar besonders gut. „Eine Winterkur ersetzt zwei Sommerkuren“, hat Kneipp einst gesagt.