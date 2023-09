Zu schade für die Tonne - Was passiert mit übrig gebliebenen Lebensmitteln?

Damit übrig gebliebene Lebensmittel nicht im Müll landen, arbeiten Märkte etwa mit der Tafel zusammen. Nun können Kunden selbst zu "Essensrettern" werden.

30.09.2023 | Stand: 18:52 Uhr

Rund elf Millionen Tonnen Essen landen in Deutschland jährlich im Müll. Das zeigt die jüngste Erhebung des Bundesamts für Landwirtschaft und Lebensmittel zum Thema "Lebensmittelverschwendung". Jeder Einzelne wirft demnach etwa 78 Kilo Nahrung im Jahr weg. Um dem entgegenzuwirken, haben sich die Entwickler des Programms "too good to go" ein Konzept überlegt: Die App bietet Restaurants, Bäckereien und Märkten die Möglichkeit, übrig gebliebene Lebensmittel in "Überraschungstüten" zusammenzustellen und sie günstig online zu verkaufen. "Gemeinsam Essen retten", lautet das Motto.

