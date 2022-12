Buchloer dürfen mit Feuerwerk ins neue Jahr starten - Wie sieht es andernorts aus?

Die Einschränkungen sind passé: In Buchloe dürfen heuer zu Silvester wie gewohnt Feuerwerke gezündet werden. In puncto Vernunft und Ordnung appelliert die Stadt trotzdem.

12.12.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Gute Nachrichten für alle Feuerwerkfans und Hobby-Pyrotechniker, die sich vom Jahr 2022 gern mit einem Knall verabschieden wollen: In Buchloe ist heuer das Abbrennen von Feuerwerkskörpern wieder in gewohnter Manier erlaubt. Die Jahre 2021 und 2022 wurden in der Gennachstadt coronabedingt eher ruhig begrüßt – zweimal bestimmten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Verkaufsverbot von Raketen Silvester. Das sieht nun anders aus.

Silvester: Corona spielt keine Rolle mehr

„Es gibt keine infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen“, teilte Stefan Leonhart, Sprecher des Ostallgäuer Landratsamts mit. Es werde lediglich weiterhin empfohlen, wo möglich den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Und auch was das Zünden von Feuerwerken betrifft, geht es dieses Jahr lockerer zu: Am 31. Dezember und am 1. Januar dürfen Personen, die älter als 18 Jahre alt sind, Feuerwerkskörper der zweiten Kategorie – die beinhaltet typische Silvester-Raketen – abbrennen. Nur in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern und Seniorenheimen ist das nach der Sprengstoffverordnung nicht gestattet. „Dabei geht es zum einen um den Schutz vor Brandgefahren, zum anderen aber auch um den Schutz der Patienten oder Bewohner“, sagte Markus Salger, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe.

Stadt Buchloe appelliert an Bürger

Die Stadt appelliert aber auch an Bürgerinnen und Bürger, den Jahreswechsel vernünftig zu feiern und Überreste des Silvesterfeuerwerks selbst zu beseitigen. Abgebrannte Raketenteile sowie Überreste der Kracher sollten nicht auf Straßen und Plätzen verstreut liegen bleiben, sondern spätestens am Neujahrstag eingesammelt und im Restmüll entsorgt werden, heißt es in einer Pressemeldung.

In Mindelheim gibt es nichts zu zündeln

Der Mindelheimer Stadtrat sorgte jüngst für Aufsehen, da er beschloss, das Zünden von Kleinfeuerwerken im Stadtgebiet mit einer Allgemeinverfügung zu untersagen. Der Bürgermeister verwies in der Begründung auf die weltpolitische Lage. Doch dem Landratsamt seien aktuell keine Ostallgäuer Gemeinden bekannt, die ähnliche Verbote angeordnet haben, sagte Leonhart auf Nachfrage unserer Redaktion.

