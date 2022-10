Saubere Tricks bei Schmuddelwetter - beim Skatecontest in Buchloe war Spontaneität gefragt

Der Skatercontest am Buchloer Juze wird von Regen überschattet. Die Teilnehmer müssen in den Innenbereich umziehen - doch das kann die Stimmung nicht trüben.

13.10.2022 | Stand: 17:29 Uhr

Das Wetter ist dem Buchloer Skatercontest offensichtlich nicht wohlgesinnt. Bereits am ersten Oktoberwochenende musste der Wettbewerb am Jugendzentrum (Juze) wegen schlechter Wetterprognosen verschoben werden. Am vergangenen Samstag startete der Contest zwar noch im Trockenen, aber im Laufe des Tages zogen sich die Wolken zusammen und anhaltender Niederschlag sorgte für Änderungen im Programm.

Bei den Runs nutzen mehrere Skater gleichzeitig die Hindernisse für Tricks

Nach einem Warm-Up startete der Wettkampf mit gruppenweise gefahrenen „Runs“. Dabei nutzten drei oder vier Boarder gleichzeitig die Hindernisse im Skatepark, um der Jury und dem Publikum ihre Tricks zu präsentieren. Immer wieder gab es Szenenapplaus für besonders schwierige oder sehr saubere Sprünge.

Wegen des Wetters konnten nicht alle 19 Teilnehmer mehrere Runs fahren, trotzdem standen danach folgende Platzierungen fest: Sieger der Hauptgruppe wurde Fabian Konrad, der zweite Platz geht an Florian Brandner und der dritte an Dominik Sarta. Als jüngster Fahrer wurde Kimi Periskic (13) geehrt.

Beim Best Trick Contest müssen die Skater in die Innenräume des Buchloer Juze umziehen

Der geplante Best Trick Contest wurde trotz leichten Regens noch im Skatepark begonnen. Allerdings wurden die Obstacles – so heißen die Hindernisse – nicht mehr befahren. Als der Niederschlag zunahm, wurde der Contest in den Saal des Juze verlegt. Hier gab es zwar keine Hindernisse und nur wenig Platz, aber die Teilnehmer stellten sich der Herausforderung und machten das Beste daraus. Der Stimmung taten die Wetterkapriolen keinerlei Abbruch.

Stadtjugendpfleger Hans-Jürgen Mayer war mit der Veranstaltung hochzufrieden und lobte die Buchloer Skater, die Moderation, Ablauf und Siegerehrung eigenverantwortlich geleitet hatten.

Die Veranstaltung war auch ein Verdienst der Förderung mit Mitteln des Bayerischen Aktionsplans Jugend des Bayerischen Familienministeriums sowie des Bayerischen Jugendrings beziehungsweise des Kreisjugendrings Ostallgäu.

