Skyline Park Allgäu bleibt bis Ostern zu - Parkchef sauer

Parkchef Joachim Löwenthal ärgert sich, weil die Saisoneröffnung wegen Corona erneut verschoben werden muss. Doch das ist nicht die einzige schlechte Nachricht.

Von Alf Geiger

17.03.2021 | Stand: 13:02 Uhr

Mit einer Mischung aus Zweckoptimismus und unverhohlenem Ärger reagiert Joachim Löwenthal, Chef des Skyline Parks Unterallgäu, auf die jüngste Entscheidung der Staatsregierung, die Freizeitparks weiterhin geschlossen zu halten. Im Klartext bedeutet das: Der Skyline Park wird auch in diesem Jahr nicht wie geplant in die Saison starten können – wirtschaftlich und organisatorisch ein herber Rückschlag, betont Löwenthal. Er hofft jetzt, dass wenigstens zu den Osterfeiertagen am ersten Aprilwochenende Lockerungen möglich sind.