So rüstet sich die Buchloer Firma Mensch für die nächste Krise

Vor einem Jahr eröffnet die Firma Franz Mensch das größte private Pandemielager Deutschlands in Buchloe. In der Bilanz spielen künftige Notlagen eine Rolle.

29.05.2023 | Stand: 11:59 Uhr

50 Millionen Masken finden Platz in den Schwindel erregend hohen Regalen, die nur ein spezieller Gabelstapler erreicht: Vor einem Jahr ist das neue Pandemielager der Firma Franz Mensch in Buchloe eröffnet worden – der größte private Vorrat Deutschlands. Heute zieht der Schutzbekleidungs-Hersteller Bilanz.

„Etwa alle fünf bis sieben Jahre hat es die Welt mit einer Epidemie oder Pandemie zu tun“, berichtet Geschäftsführer Axel Theiler in einer Mitteilung des Unternehmens. „2002 war es SARS, 2009 die Schweinegrippe, 2014 Ebola und 2019 war es Corona. Wir wissen zwar nicht, wann die nächste Krise kommt, aber sie kommt garantiert“, so die Prognose des Geschäftsführers. Die Corona-Krise habe deutlich gezeigt, wie unvorbereitet Deutschland auf eine derartige Bedrohung ist: Schutzausrüstung war zu Beginn schwer zu beschaffen – und nur zu völlig überhöhten Preisen.

Buchloer Firma Franz Mensch investiert sieben Millionen Euro in Pandemielager

Als Konsequenz und als Vorbereitung auf künftige Notlagen investierte die Buchloer Firma Mensch knapp sieben Millionen Euro und baute im Gewerbegebiet auf eigene Faust ein Pandemielager, das vor einem Jahr eröffnet wurde. Mit Platz für 50 Millionen Mundschutzmasken ist dieses bundesweit das größte, private Vorratslager für Masken und Co. Die insgesamt 20.000 Paletten-Stellplätze halten krisenrelevante Produkte wie Mundschutz, Kittel und Handschuhe für den Ernstfall bereit.

Dieser Vorrat könne laut Pressemitteilung bei Lieferengpässen mehrere Monate überbrücken. In einem rollierenden System werde die Ware regelmäßig abverkauft und kontinuierlich mit aktueller Ware nachgefüllt – schließlich haben auch Masken ein Haltbarkeitsdatum. So soll verhindert werden, dass die Produkte irgendwann entsorgt werden müssen, wie es zu Beginn des Jahres in einigen Bundesländern der Fall war.

„Wir verlassen uns nicht auf die Politik und sorgen selbst vor. Mit diesem Lager bleiben wir lieferfähig, wenn internationale Lieferketten zusammenbrechen“, erläutert Theiler weiter. „Eine Situation wie im Frühjahr 2020, als Schutzkleidung restlos ausverkauft war, darf es nie wieder geben.“

Lesen Sie auch: Aus der Corona-Pandemie nichts gelernt? - Allgäuer Masken-Hersteller kritisiert Regierung