So war das Weihnachtskonzert des Gymnasiums Buchloe

Die Musikerinnen und Musiker des Gymnasiums Buchloe stellen ihr Können unter Beweis. Zudem bekommt das Publikum einen kleinen Ausblick auf ein neues Projekt.

24.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ein großer Christbaum, dazu Bienenwachskerzen und Honig aus der eigenen Imkerei – beim Weihnachtskonzert des Gymnasiums Buchloe schafften die Verantwortlichen eine weihnachtlich-wohlige Atmosphäre. Den Auftakt des Konzertes machte die Bläserklasse fünf unter der Leitung von Raphael Pitzl. Sie startete mit einer Melodie von Wolfgang Amadeus Mozart, die auch unter dem Namen „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ bekannt ist. Zunächst ließen die einzelnen Instrumente nur die ersten sechs Töne anklingen – minimalistisch, aber verheißungsvoll. Die gesamte Melodie war dann als erstes vom Glockenspiel zu hören, ehe immer mehr Instrumente einsetzten. Als zweites Stück durfte auch „Jingle Bells“ nicht fehlen, und das mit vollem Bläserklang.

Strahlende Bläserklänge zwischen Georg Friedrich Händel und Pink Floyd

Die Bläserklasse sechs von Heidi Wörle und Veronika Seidl stellte ihr Können bei dem Stück „Final Countdown“ mit strahlenden Trompetenklängen unter Beweis. Es folgten „High Hopes“ und „Tochter Zion“, das Georg Friedrich Händel einst in England komponierte. Mit dem Weihnachtslied „Deck The Halls“ erklang ein typisch englisches Christmas Carol, wie auch später bei der Einlage des Lehrerchores mit „See Amid the Winter’s Snow“, ein Lied aus dem 19. Jahrhundert.

Eine Diebesbande und "Ein Bub zum Verkauf"

Auch bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Ausblick auf die geplante Aufführung des Musicals „Oliver!“ im Oktober 2023, für das schon jetzt fleißig geprobt wird. Mit „Brot, herrliches Brot“ gab das Musicalensemble eine Kostprobe ihres Könnens. Großen Applaus bekam zudem die klare Sopranstimme von Alex Starke, der „Ein Bub zum Verkauf“ vortrug. Die Schüler, die die Diebesbande vekörpern, die Oliver Twist in der Geschichte bei sich aufnimmt, war mit „Komm, fühle dich ganz zu Haus“ zu hören. David Campos Arnoldi und Arthur Wernicke in der Rolle des Taschendiebs Dodger sowie Aurelia von Löwensprung als Oliver machten mit ihrer Darbietung bereits Lust auf das gesamte Stück. Elias Niesner und Leticya Estevao überzeugten mit ihrer schönen Darbietung von „Thank You“ von Pentatonix. Den fulminanten Abschluss des Konzertes machte die Schulband. Von Elvis und Oasis über Metallica bis hin zu Alannah Myles zeigte sie ihre stilistische Bandbreite. Peter Vogt, der für das Arrangement zuständig war, entließ ein begeistertes Publikum mit „Feliz Navidad“ und als Zugabe „Sweet Home Alabama“ in die Weihnachtsfeiertage.

Die Uganda AG sorgt für das leibliche Wohl des Publikums

Die Uganda AG versorgte das Publikum mit Fair-Trade-Schokolade sowie Lebkuchen und Bio-Leberkässemmel. Der Erlös geht an die Saint Victoria School in Uganda. Das Gebäudemanagement Reisch aus Bad Saulgau spendete zusätzlich 2000 Euro. Außerdem verkaufte die zwölfte Jahrgangsstufe Freundschaftsbändchen und Punsch, wodurch der Regenwald unterstützt werden soll. Mit einem Teil des Erlöses wird außerdem die Abifeier mitfinanziert.

