Containern: Strafen gehören entsorgt

Menschen dafür zu bestrafen, dass sie abgelaufene Lebensmittel aus Containern holen, ist nicht mehr zeitgemäß, meint unsere Autorin Alexandra Hartmann.

21.12.2022 | Stand: 19:09 Uhr

Menschen als Strafe dafür bezahlen lassen, dass sie Lebensmittel aus Müllcontainern fischen – das ist nicht zeitgemäß und sollte abgeschafft werden. In unserer Gesellschaft werden ohnehin schon viel zu viele Nahrungsmittel weggeworfen, während anderswo Menschen hungern müssen. Schuld an der Verschwendung hat wohl nicht zuletzt das falsche Verständnis des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD). Käse, Konserven und Co. sind oft noch weit über das MHD hinaus genießbar. Wieso sollten diese Produkte also in der Tonne landen, wenn sie jemand gerne noch auf dem Teller hätte?

