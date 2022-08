Sommerfreizeit mit Feuer und Wasser für Kinder aus Jengen

39 Jugendliche aus den Jengener Pfarreien genießen ein Wochenende in Weißenhorn. Dort machen sie sich auch Gedanken über die Taufe und feiern Gottesdienst.

Ein Wochenende ohne Eltern, aber mit Gemeinschaft, Spielen, Aktionen, Glauben und Gebet verbrachten kürzlich 39 Kinder und Jugendliche aus den Pfarreien Jengen-Ummenhofen, Beckstetten, Eurishofen-Schwäbishofen und Weicht-Weinhausen in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm). Im und ums dortige „Haus der Begegnung“ gab es viele Freizeit-Möglichkeiten, die rege genutzt wurden. Im Kicker-Raum, auf den Zimmern und im weitläufigen Garten spielten die 18 Buben und 21 Mädchen in der Freizeit. Es wurden Kontakte gepflegt und neue Freundschaften geschlossen.

Symbole wie Chrisam-Öl

Das ehrenamtliche Betreuer-Team hatte einiges zum Thema „Taufe“ vorbereitet. So näherten sich die Teilnehmer in Workshops und Gruppen beispielsweise den Symbolen der Taufe wie Wasser und Chrisam-Öl, dachten über die Beziehung zu ihren Taufpaten nach, erfuhren, warum der Fisch schon seit frühester Zeit ein Symbol der Christen ist oder gestalteten Kerzen mit Symbolen, die zum ihrem Namenspatron passen.

Eucharistie am Lagerfeuer

Am Samstagabend feierten sie am Lagerfeuer mit Kaplan P. Jerry Kurian die Eucharistie, erlebten Finsternis und Licht sowie auch die reinigende Kraft des Feuers. Die Lieder zum Gottesdienst hatten die Jugendlichen selbst ausgewählt. Auch die Fürbitten und die Danksagung hatten die Kinder selbst formuliert. Drei Buben brachten nach dem Evangelium ihre Gedanken zur Bibelstelle ein, die sie in einer Gruppe miteinander erarbeitet hatten. Auch die anderen Tage wurden jeweils mit einem Morgen- und Abendgebet begonnen und beendet.

Klassische Ferienlager-Elemente wie Stockbrot, Geländespiel, ein Spieleabend und Bastelangebote durften nicht fehlen. Am Samstagnachmittag erlebten die Jugendlichen in einem nahe gelegenen Maislabyrinth, dass manche Wege Irr- und Umwege sind und dass man gemeinsam besser vorankommt, weil niemand allein das Ganze überblicken kann.

"Ein ganz toller Urlaub"

Beim Abschied am Sonntag äußerte eine Jugendliche, dass das „ein ganz toller Urlaub“ war und viele meinten, dass das Wochenende noch viel länger dauern sollte und bald wiederholt werden müsste. Auch der veranstaltende Pfarrgemeinderat Weicht-Weinhausen zieht eine positive Bilanz und freut sich über die große Resonanz und den harmonischen Verlauf.

