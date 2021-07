Sonderimpfaktion in Buchloe: In der Comenius-Grundschule gibt’s den Piks

Mobiles Team des BRK kommt diesen und nächsten Samstag nach Buchloe, um Bürger gegen Corona zu impfen. Bürgermeister Robert Pöschl appelliert an Bürger.

15.07.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Eine Sonderimpfaktion findet an diesem und nächsten Samstag, 17. und 24. Juli, in der Buchloer Comenius-Grundschule, Adolf-Müller-Straße 7, statt. Jeweils von 13 bis 17 Uhr können sich dort alle Interessierten ihren Piks abholen – ohne Anmeldung. Mitgebracht werden müssen lediglich der Impfpass und ein Ausweis (Reisepass oder Personalausweis).

Buchloer Bürgermeister über Corona: "Wir sind noch nicht über den Berg"

„Wir sind im Umgang mit Corona erfahrener, aber noch nicht über den Berg“, sagte Bürgermeister Robert Pöschl bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend. Er appellierte an die Bürger: „Nutzen Sie die Möglichkeiten, vor allem auch bezüglich der Impfungen, damit es zu keiner vierten Welle kommt.“ Bei der Sonderaktion geht es laut Landratsamt Ostallgäu darum, ein noch niedrigschwelligeres Angebot zu schaffen. Wer, aus welchen Gründen auch immer, die Fahrt in eines der beiden Impfzentren in Kaufbeuren und Marktoberdorf nicht auf sich nehmen konnte oder kann, erhält nun nochmals Gelegenheit, sich in seiner oder der Nachbargemeinde impfen zu lassen.

Zum Einsatz kommen in Buchloe der Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson sowie das Vakzin von Biontech/Pfizer

Lesen Sie auch

Ab 12. Juli Ohne Termin und mit freier Impfstoff-Auswahl in die Impfzentren Memmingen und Bad Wörishofen

Die Impfungen erfolgen durch Mitarbeiter der Impfzentren, die vom BRK-Kreisverband betrieben werden. Zum Einsatz kommen der Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson (Einmalimpfung) sowie das Vakzin von Biontech/Pfizer. Eine Liste der Termine, die regelmäßig aktualisiert wird, gibt es im Internet unter www.ostallgäu.de/corona.

Das könnte Sie auch interessieren: