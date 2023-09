Schmankerl auf und neben dem Fußballplatz

Der FC Buchloe hat aus sechs Spielen nur fünf Punkte gesammelt. Am Wochenende geht es nach Zaisertshofen. Die SG Jengen/Waal hat eine kulinarische Überraschung.

16.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Saison nach dem Abstieg aus der Kreisliga in die Kreisklasse läuft für die Buchloer Fußballer bisher alles andere als rund. In sechs Spieltagen hat der FC nur fünf Punkte eingesammelt und steht auf dem elften Platz. Endet am Wochenende die Negativ-Serie? Die SG Jengen/ Waal hat am Heimspieltag nicht nur spielerische Schmankerl zu bieten.

Nach den völlig unnötigen Punktverlusten in den zurückliegenden Spielen steht der FC Buchloe ein wenig mit dem Rücken zur Wand, wenn er am Sonntag bei Kreisklassist TSV Zaisertshofen aufläuft. Wenn man die Spiele betrachtet, ist es fast immer das gleiche Muster. Vorne werden die Möglichkeiten nicht verwertet und dann passieren Fehler, die der jeweilige Gegner eiskalt ausnutzt. Sonntags-Kontrahent Zaisertshofen dürfte eine Mannschaft auf Augenhöhe sein. Die Unterallgäuer stehen aktuell auf dem neunten Tabellenplatz mit sechs Punkten. Die Heimelf stellt eine kampfstarke Mannschaft, die jedem Gegner das Leben schwer machen kann. Auf Buchloer Seite stehen Trainer Jürgen Weise am Sonntag nicht alle Akteure zur Verfügung. Es ist immer noch Urlaubszeit und zudem hat das Team zwei Verletzte zu beklagen: Valentin Müller ist bereits seit der Partie in Blonhofen außer Gefecht und Johannes Martin ist in Oberrieden doch ernsthafter verletzt worden, sodass mit einem wochenlangen Ausfall zu rechen ist. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr in Zaisertshofen. (js)





