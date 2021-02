Sprachen lernen auf dem Sofa mit der Buchloer Volkshochschule

Das neue Programm für Frühjahr/Sommer 2021 ist da. Die Volkshochschule Buchloe versucht, die Kurse online anzubieten. Das klappt jedoch nur bei einem Bruchteil.

22.02.2021 | Stand: 07:03 Uhr

Anstatt sich gemeinsam im Klassenzimmer zu versammeln, sitzen die Kursteilnehmer einzeln zuhause. Vielleicht in gemütlicher Kleidung auf dem Sofa. Das Sprachbuch ist aufgeschlagen. Über Microsoft Teams spricht der Kursleiter der Buchloer Volkshochschule (Vhs). So oder so ähnlich könnten die virtuellen Kurse aussehen, die die Vhs anbietet, da wegen des Lockdowns keine Präsenzkurse möglich sind.

Online angeboten werden Sprach- und Sportkurse, Vorträge und seit Kurzem die Integrationskurse, wie Anke Dannenberg, Verwaltungsangestellte der Bildungseinrichtung, mitteilt. Und auch die Musikschule der Vhs bietet Instrumentalunterricht im Lockdown-Modus an, sagt deren Leiterin Christiane Eberhard. Die Kursteilnehmer benötigen lediglich einen Laptop oder ein Tablet, je nach Kurs sei auch ein Smartphone ausreichend. „Wir arbeiten mit Microsoft Teams, die Teilnehmer bekommen von uns einen Zugang mit einer kurzen Anleitung und treffen sich zu den gewohnten Kursterminen online“, erklärt Dannenberg. Die Musikschule arbeitet mit verschiedenen Konferenzsystemen. Wer technisch nicht so versiert sei, erhalte auch telefonische Hilfe.

Viele freuen sich, dass der Sport- und Sprachunterricht nicht ganz ausfällt

Und wie nehmen die Kunden das Angebot an? „Im letzten Frühjahr eher zögerlich“, sagt Dannenberg. Das habe aber auch daran gelegen, dass die Vhs einen Weg suchen musste, auf die neue Situation zu reagieren. Im Laufe des Frühjahrs seien interessierten Kursleitern die Möglichkeiten von Online-Plattformen gezeigt worden. Im September habe die Vhs auch Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, sich mit den Online-Kursen vertraut zu machen. Nach anfänglicher Skepsis zeigen sich die Teilnehmer inzwischen dankbar, dass sie Kontakte halten können und der Sport- oder Sprachunterricht nicht komplett ausfällt. Die Bereitschaft, am Online-Musikunterricht teilzunehmen, sei sogar noch größer. Kurz nachdem der erste Lockdown verkündet wurde, haben die Instrumentallehrer aufwendig Videos gedreht, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben. Seit dem zweiten Lockdown wird Live-Unterricht über verschiedene Konferenzprogramme angeboten. Den Weg dorthin beschreibt Eberhard als „Learning by Doing“ – also Lernen während der Anwendung.

Zwischen erstem und zweitem Lockdown war sogar für kurze Zeit der Präsenzunterricht erlaubt. „Wir waren positiv überrascht, dass unsere Kurse für das Herbst-/Wintersemester wieder so stark gebucht wurden“, berichtet Dannenberg. Die bekannten Dauerbrenner im Sprach- und Gesundheitsbereich seien schnell belegt gewesen – natürlich sei auch die Teilnehmerzahl wegen der Abstandsregeln begrenzt gewesen. Doch sogar Kochkurse konnten bis zum erneuten Lockdown mit Maskenpflicht in der Schulküche stattfinden.

Näh- und Kochkurse gehen nur analog

Seitdem ist der Präsenzbetrieb wieder eingestellt – vorerst bis 7. März. Virtuell wird nur ein Bruchteil der Kurse angeboten: „Im aktuellen Semester haben wir zwei Sprachkurse, zwei Yogakurse und drei Fitnesskurse online auf den Weg bringen können“, sagt Dannenberg. Froh sei das Team der Vhs trotzdem über jeden einzelnen davon. Immerhin gibt es auch Kurse, die virtuell kaum umsetzbar sind. Für Näh- und Kochkurse beispielsweise seien direkter Kontakt und Austausch elementar. „Unser Chor liegt auf Eis“, räumt Eberhard ein. „Die Kurse im EDV-Bereich liegen auch brach“, ergänzt Dannenberg. Für die Anfänger-Einheiten wäre der virtuelle Einstieg eine zu große Herausforderung.

Das neue Semester startet offiziell am 1. März. Da jedoch seit Dezember der Lockdown wiederholt verlängert wurde und Entscheidungen oft kurzfristig fallen, gebe es keine Planungssicherheit für die Vhs. „Damit die Teilnehmer wissen, ob und wann der Kurs startet, ist es wichtig, sich vorher anzumelden“, erklärt Dannenberg.

Das Vhs-Büro ist ab 23. Februar jeweils Dienstag und Donnerstag vormittags, von 9 bis 13 Uhr, telefonisch erreichbar. Termine nur nach Vereinbarung! Informationen gibt es per E-Mail info@vhs-buchloe.de oder telefonisch unter 08241/90233. Das Programm kann auf der Homepage heruntergeladen werden www.vhs-buchloe.de