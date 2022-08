Das ist am Wochenende beim Streetfood-Markt am Kurhaus in Bad Wörishofen geboten

Am Wochenende gibt es in Bad Wörishofen wieder einen „Streetfood-Markt“ 2022: Süß, herzhaft, klassisch und ausgefallen: Das erwartet Besucher.

01.08.2022 | Stand: 16:56 Uhr

Auch dieses Jahr wird es am 5. und 6. August am Kurhaus in Bad Wörishofen wieder kulinarisch. Laut Veranstalter bieten rund 15 Aussteller unter dem Leitbild "Richtig.Genießen" verschiedenste Streetfood-Kreationen an.

Indisch, Flammlachs, Alm Pizza und mehr auf dem Streetfoodmarkt in Bad Wörishofen

Von bekannten italienischen Klassikern über ungarisches Langos und Burgern bis hin zu Flammlachs ist vieles dabei. Auch süße Kreationen sind auf dem "Markt des Geschmacks" zu finden. (Lesen Sie auch: Jahrmarkt, Flohmarkt und mehr: Diese Märkte finden im Sommer im Allgäu statt)

Bilderstrecke

Burger, Pasta und mehr: So war das Street-Food Festival in Kempten

1 von 13 2 von 13 3 von 13 4 von 13 5 von 13 6 von 13 7 von 13 8 von 13 9 von 13 10 von 13 11 von 13 12 von 13 13 von 13 Beim Kemptener Street-Food Festival hatten Besucher auch dieses Jahr wieder die Qual der Wahl: Neben Klassikern wurden auch Spezialitäten aus vielen Ländern angeboten. Auch vegane sowie vegetarische Speisen und Süßigkeiten waren darunter. Das beliebte Food-Event in Bildern. Bild: Martina Diemand Beim Kemptener Street-Food Festival hatten Besucher auch dieses Jahr wieder die Qual der Wahl: Neben Klassikern wurden auch Spezialitäten aus vielen Ländern angeboten. Auch vegane sowie vegetarische Speisen und Süßigkeiten waren darunter. Das beliebte Food-Event in Bildern. Bild: Martina Diemand 1 von 13 6. Allgäuer Streetfood Market am Hildegardplatz, Kempten links Tobias Flohr Mexican Food aus Sigmaringen Bild: Martina Diemand 6. Allgäuer Streetfood Market am Hildegardplatz, Kempten links Tobias Flohr Mexican Food aus Sigmaringen Bild: Martina Diemand

Der Street Food Markt "Richtig.Genießen" kommt am Freitag und Samstag nach Bad Wörishofen.

Geöffnet hat der Streetfood Allgäu Markt am Freitag und Samstag von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Bei der Veranstaltung vor dem Kurhaus in Bad Wörishofen stellen Gastronomen in der Regel sogenannte Food-Trucks auf. Diese fahrbaren Essens-Stände sind spezialisiert auf spezielle Gerichte. Abgesehen vom kulinarischen Angebot kündigt der Veranstalter „Boa Vista“ außerdem Live-Musik an.

Familientag beim Streetfood Markt in Bad Wörishofen

Am Samstag ist auf dem Streetfood Markt in Bad Wörishofen Familientag. Neben Kinderprogramm können Familien mit Kindern bis zu 12 Jahren sich ein Familienticket kostenlos am Schankwagen abholen. Mit dieser Stempelkarte können Hauptspeisen, Getränke und Dessert einen Euro günstiger gekauft werden.

Lesen Sie auch

Events am Wochenende im Allgäu Was ist am Wochenende im Allgäu geboten? Event-Tipps aus der Redaktion

Lesen Sie auch: Wann es diese Woche heiß wird - und ab wann Gewitter drohen