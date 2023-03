Fahren die Busse in Buchloe und Kaufbeuren auch am Montag wie gewohnt?

Der Streik im Nahverkehr legt Deutschland am Montag weitgehend lahm. Warum die Busse von Kirchweihtal in Buchloe und Kaufbeuren trotzdem fahren.

28.03.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi wollen streiken. Der Nah- und Fernverkehr in Deutschland ruht daher am Montag weitgehend – Züge bleiben in den Bahnhöfen, Flugzeuge am Boden. Die Busse der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal hingegen fahren wie gewohnt. „Bei uns läuft’s normal“, teilt Geschäftsführer Michael Bechteler mit.

Kirchweihtal in Kaufbeuren und Buchloe: Busse sollen fahren

Das Kaufbeurer Busunternehmen ist zwar auch in der Gewerkschaft Verdi organisiert, doch laufen die Tarifverträge noch bis Ende des Jahres. Da die Verhandlungen bei Kirchweihtal noch nicht begonnen haben, sei laut Bechteler auch kein Streik im Raum gestanden. Im Bereich der Ostallgäuer Verkehrsgemeinschaft seien nur Linien der Regionalbus Augsburg GmbH und der Regionalverkehr Schwaben-Allgäu GmbH betroffen.

Wo im Ostallgäu mit Ausfällen zu rechnen ist

Mit überfüllten Bussen und Chaos zum Wochenbeginn rechne er nicht. „Auf unseren Linien tangiert uns das nicht“, sagt Bechteler, da es keine Busverbindungen in Richtung Kempten oder München gibt, auf die Pendler umsteigen könnten. Höchstens die Linie, die zwischen Buchloe und Kaufbeuren parallel zur Bahn verkehrt, könnte etwas voller werden.

