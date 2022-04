Erfolgreiche Taekwondo-Prüfungen beim VfL Buchloe: die nächste Farbe als Ziel

Taekwondo-Gürtelprüfungen beim VfL: Nach zwei Jahren Corona-Pause treffen sich 23 Sportler in Buchloe zur Leistungsabnahme. Und das mit Erfolg.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause veranstaltete die Taekwondo-Abteilung des VfL Buchloe kürzlich wieder die erste Gürtelprüfung.

Dazu trafen sich 23 motivierte Sportlerinnen und Sportler in der großen VfL-Halle, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Abteilung lud dazu Prüferin Michaela Zimmermann vom Taekwondo Buron Kaufbeuren ein. Sie nimmt bereits seit vielen Jahren Prüfungen in Buchloe ab, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt.

23 Teilnehmende beweisen in Buchloe ihr Können

Die Gürtelprüfungen bestehen aus mehreren Disziplinen: Wettkampf, Ibo Tayeron (Einschrittkampf), Formen, Selbstverteidigung, Grundtechniken und Bruchtest. Diese Prüfungen absolvierten die Sportlerinnen und Sportler erfolgreich – alle haben ihren angestrebten Gürtelgrad erreicht.

Wegen der Pause in den vergangenen beiden Jahren durften mehrere Träger des weißen Gürtels – das ist die erste Stufe – direkt die Prüfung zum gelben Gurt absolvieren. Dabei haben sie den weiß-gelben Gurt übersprungen. Dass sie dazu bereit waren, zeigten die Buchloer nach Angaben der Abteilung durch Leistungen auf hohem Niveau unter anderem in der Disziplin Ibo Tayeron.

Disziplin und hohes Niveau bei den Taekwondo-Leistungsabnahmen

Auch die fortgeschritteneren Sportlerinnen und Sportler zeigten gute Leistungen. Obwohl sich ein Teilnehmer beim Wettkampf verletzt hat, bestand er die Prüfung erfolgreich. In dieser Gruppe erreichten noch vier weitere Sportler den roten Gurt und bereiten sich nun auf den höchsten Gurt vor – den Schwarzgurt, der auch 1. DAN genannt wird.

Nach der langersehnten Veranstaltung seien Sportler und Trainer der Abteilung Taekwondo frisch motiviert und freuen sich auf weitere Events in diesem Jahr – wie Gürtelprüfungen und dem Sound Art Festival in Buchloe.

