Die Feuerwehr Epfach beantragt, eine 30er-Zone im Ort aufzuheben. Hintergrund ist ein Streit mit einem Anwohner. Warum die Brandschützer scheitern.

30.06.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Der Denklinger Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem Antrag der Feuerwehr Epfach befasst. Die Kameradinnen und Kameraden wünschen sich die Aufhebung der Tempo-30-Zone in der Prof.-Dr.-Werner-Straße in Epfach. Doch der Antrag wurde durch Stimmengleichheit abgelehnt.

