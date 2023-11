Eine Zeitreise, ein Bahnstreik und ein Lottogewinn mit der Theatergruppe Almenrausch

Mit „GleisGeisterei“ von Ralph Wallner hat die Theatergruppe Almenrausch Großkitzighofen ein witziges Stück auf die Bühne gebracht. Zusatzvorstellung am Freitag.

22.11.2023 | Stand: 04:38 Uhr

Ein breites Lächeln hatte Regisseurin Sabine Schröder im Gesicht, nachdem der Extra-Vorhang gefallen und die Premiere der Theatergruppe Almenrausch Großkitzighofen gelaufen war. Sehr stolz sei sie auf ihre Truppe, die eine perfekte Darstellung des Stückes „GleisGeisterei“ von Ralph Wallner auf die Bühne gebracht hatte. Zum dritten Mal in Folge entschieden die Kitzighofer sich für ein Stück von Wallner, diesmal ein Dreiakter mit Zeitreise, Bahnstreik und einem Lottogewinn.

"GleisGeisterei" in Großkitzighofen - eleganter Fremder und Kioskbesitzer

Die Handlung: In der Nacht taucht der elegante und geheimnisvolle Fremde Giacomo (Martin Leitmeier) am stillgelegten Bahnhof von Großdillislamerhofenkitzighausen auf, der sich selbst als Signore mit einer Mischung aus „Mailand und Mammendorf’“ bezeichnet. Sein Geheimnis besteht in einer Uhr, mit der er die Zeit zurückdrehen kann. Der Kioskbesitzer Standl-Hans (Joe Geirhos) beobachtet den Fremden und kommt hinter sein Geheimnis. Er will, dass er ihm hilft, mit der Uhr seine Jugendliebe Mona (Carina Sing) zurückzugewinnen, die mittlerweile mit dem Bürgermeister (Manuel Fried) verheiratet ist.

Reges Treiben trotz eingestelltem Bahnbetrieb

Doch das ist nicht das einzige Problem von Hans. Im Bahnhof herrscht trotz eingestelltem Bahnbetriebs reger Betrieb. Die Landstreicher Schranken Susi (Johanna Götz) und Weichen Wastl (Simon Fried) bedienen sich gerne im Kiosk, ohne zu zahlen. Die Bremsbichlerin (Erika Weißhaar-Fried) beliefert das Standl nicht nur mit „Auszogenen“, sie würde sich auch gerne den Geschäftsführer angeln und setzt dabei ganz auf die weibliche Erotik. Ebenfalls ein Auge auf den feschen Hans hat die Bienenbäuerin Ursl (Simone Rau) geworfen. Und dann ist das noch die leicht demente Radieserl-Reserl (Hermine Kiechle), die sich so sehr wünscht, die Zeit zurückzudrehen, da sie sehr darunter leidet, dass sie ihren Sohn verärgert hat und dieser sich nicht mehr sehen lässt.

Das Premierenpublikum war restlos begeistert und forderte mit tosendem Applaus den Extra-Vorhang. Dem Ensemble gelang es, einen witzigen Auftritt zu inszenieren, der auf Pointen mit großer Aktualität baut.

Zusatzvorstellung am kommenden Freitag in Großkitzighofen

Ein besonderes Schmankerl ließen sich die Bühnenbauer unter der Leitung Alfred Webers einfallen. Vor der Bühne wurde sehr aufwendig eine Gleisanlage aufgebaut, mit der Ankunft und Abfahrt des Geisterzuges inszeniert wird. Damit wandert die Bühne so nahe an die Zuschauer, dass in der ersten Reihe davor gewarnt wird, die Füße auf das Gleisbett zu stellen.

Sechs Auftritte waren geplant. Da diese aber schon zwei Wochen vor der Premiere ausverkauft waren, wurde eine extra Vorstellung am Freitag, 24. November, 20 Uhr, eingeplant. Von 180 Plätzen sind dafür nur noch 30 Tickets verfügbar. Sie können bei Familie Geirhos (08248/381) vorbestellt werden.

