Eine tierische Osterüberraschung wartet auf Besucher beim Buchs-Hof in Honsolgen

Eine kleine, aber feine Osterattraktion für Ausflügler hat sich die Familie Bernthaler vom Buchs-Hof in Honsolgen ausgedacht.

14.04.2022 | Stand: 17:03 Uhr

In Honsolgen wartet ein Streichelzoo mit flauschigen Schafen, Lämmern, Kälbern und allerlei gefiederten Gesellen auf Besucher.

Am Eierhaus gibt es außerdem gefärbte Ostereier zu kaufen. Und wer weiß? Wer aufmerksam die Augen offenhält, entdeckt vielleicht sogar den Osterhasen. „In der vergangenen Weihnachtszeit haben wir eine ähnliche Aktion gestartet und die kam so gut an, dass wir an Ostern wieder etwas auf die Beine stellen wollten“, verrät Sonja Bernthaler.

Schon an Weihnachten begeisterte Familie Bernthaler ihre Besucher mit einer Aktion

Vor allem für Familien mit Kindern, die in den Ferien nicht verreisen und vielleicht eine kleine (Fahrrad-)Tour unternehmen möchten, sei ein Ausflug zum Honsolgener Hof optimal geeignet. Interessierte können den kleinen Zoo voraussichtlich bis etwa zwei Wochen nach Ostern besuchen.

