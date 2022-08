Tipps aus dem Reisebüro: Wohin auf den letzten Drücker in den Ferien?

Christine Haslauer vom gleichnamigen Buchloer Reisebüro spricht im Interview über Last-Minute-Buchungen, Urlaubstrends und Energiekrise.

20.08.2022 | Stand: 05:12 Uhr

Last-Minute Buchung: Lohnt es sich noch, danach zu fragen?

Christine Haslauer: Last-Minute ist normal immer irgendwie möglich. Ich habe gestern eine Reise für heute gebucht. Das ist bei uns im August das Hauptgeschäft. War es immer. Man muss aber schon damit rechnen, dass es etwas teurer ist als zeitige Buchungen. Und man sollte darauf achten, ein Zahlungsmittel wie eine Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung zu haben.

Welche Ziele sind kurzfristig noch gut möglich?

Haslauer: Es gibt keine speziellen Ziele, wir schauen nach, wo noch etwas möglich ist. Mit dem Kunden zusammen fangen wir bei einem Land an, zum Beispiel Griechenland, dann schauen wir, welche Region und welche Art von Urlaub infrage kommen. Wenn dem Kunden nichts davon gefällt, probieren wir es zum Beispiel mit Spanien und so weiter. So arbeiten wir uns vor, bis alles passt.

Welche anderen Trendregionen gibt es dieses Jahr?

Haslauer: Europa wird viel gebucht. Es ist leider noch nicht alles wieder möglich, man schaut eher, wo es gerade nicht brennt. Der Trend geht aber allgemein eher zum unkomplizierten Urlaub, ohne Komplikationen und Aufwand. Ich könnte nur sagen, dass Ägypten mit Kairo gerade im Kommen ist. Nicht nur Badeurlaub, sondern vor allem Kultur und Städtereisen. Die Leute wollen etwas sehen.

Wie ist ihre aktuelle Lage? Merken Sie noch etwas von der Corona-Pandemie?

Haslauer: Ja, und den Krieg in der Ukraine auch. Die Leute sind noch zurückhaltend. Durch den Umstand, dass bei einigen Angeboten wie zum Beispiel bei Gruppen- oder Schiffsreisen vom Veranstalter ein Impfstatus verlangt wird, kann nicht das volle Potenzial ausgeschöpft werden. Ist das Land zu nah am Krieg, kommt es auch nicht infrage. Manche Kunden kommen und erwarten, dass alles wie vorher ist. Dem ist leider noch nicht so. Wenn Corona ein Krieg gewesen wäre, dann sind wir jetzt erst beim Wiederaufbau. Es dauert noch ein paar Jahre, bis alles wieder rund läuft.

Sind die erhöhten Energiepreise bei Ihnen zu spüren?

Haslauer: Natürlich. Sie gehen einkaufen und zahlen 30 Prozent mehr. Beim Reisebüro ist das nicht anders. Die Inflation und die Gaspreis-Erhöhung trifft unsere Kunden genauso wie alle anderen.

Was würden Sie Ihren Kunden am liebsten einmal sagen?

Haslauer: Lasst uns daran arbeiten, dass es wieder wie vorher wird. Die Agentur hat seit 1986 jede Krise überlebt und Corona war mit Abstand die schlimmste. Trotzdem sind wir noch da. Ich möchte meinen Mitarbeitern für ihre Zuverlässigkeit danken, während alles andere immer schwieriger wurde. Und falls Sie vorhaben, eine Reise zu unternehmen, dann wäre es für uns sehr hilfreich, wenn sie ein wenig Geduld mitbringen. Unser Team bedankt sich hierfür schon mal im Voraus.

Interview: Marian Waworka

