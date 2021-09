Trauer um Buchloer Pädagogen Karl Kehle

Der ehemaliger Leiter der Realschule Buchloe ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Im Alter von 85 Jahren ist Karl Kehle gestorben, der viele Jahre lang als Lehrer und später Leiter der Buchloer Realschule tätig war. Kehle wurde am 27. März 1936 in der Gennachstadt geboren. Nach dem Abitur am Maristenkolleg in Mindelheim studierte er in München Lehramt für die Fächer Mathematik, Physik und später Technisches Zeichnen. Ab 1961 war er als Lehrer tätig, seit 1974 fungierte der allseits beliebte Pädagoge als Konrektor der Realschule Buchloe. An dieser damals relativ neuen Schulform schätzte Kehle, dass es für die Lehrkräfte relativ viele Möglichkeiten der Mitgestaltung gab.