Trauriges Ende einer Vermisstensuche in Landsberg

Die Polizei findet die Leiche eines 64-Jährigen am Lech. Warum sich auch die Wasserwacht aus Buchloe an der Suche beteiligt.

13.06.2021 | Stand: 17:10 Uhr

Seit den frühen Morgenstunden kreiste am Samstag ein Polizeihubschrauber über Landsberg, nachdem ein 64-jähriger Mann aus Landsberg als vermisst gemeldet worden war. Gegen Mittag wurde der Mann tot an der Lechstaustufe 15 gefunden. Bei der Suche unterstützte auch die Wasserwacht aus Buchloe die Rettungskräfte in der Nachbarstadt.

Seit Freitagabend vermisst

Wie die Landsberger Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, wurde der Mann seit Freitagabend vermisst. Am Samstagmorgen wurde eine Vermisstenanzeige bei der Polizei gemacht. Daraufhin wurde die Suche eingeleitet. Daran beteiligte sich nicht nur ein Hubschrauber, auch eine Hundestaffel wurde eingesetzt.

Hinweise auf die Lechstaustufe

Laut Polizei gab es Hinweise darauf, dass sich der Mann in der Nähe der Lechstaustufe 15 südlich von Landsberg befunden haben könnte. Deswegen wurde auch die Wasserwacht in die Suche miteingebunden. Gegen Mittag wurde der 64-Jährige im Bereich der Lechstaustufe tot aufgefunden. Das bestätigte die Polizei unserer Zeitung am späten Samstagnachmittag, nachdem die Angehörigen informiert worden waren. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und untersuchte den Tatort. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nimmt die weiteren Ermittlungen auf.

Wildwasserboot im Einsatz

Die Wasserwacht Buchloe wurde von der Leitstelle Fürstenfeldbruck zur überörtlichen Hilfe angefordert. Die Buchloer Wasserretter waren bei der Personensuche mit dem Motorrettungsboot und dem Wildwasserboot eingebunden. Das Wildwasserboot kommt immer dann zum Einsatz, wenn Bereiche in Fließgewässern mit dem Motorrettungsboot nicht erreicht werden können, berichtet Andreas Baumgartner, der als Gruppenführer der Schnelleinsatzgruppe vor Ort war.

