Eine kuriose Baupanne beschäftigt den Fuchstaler Gemeinderat. Beim Bau des Pflegeheims in Leeder hat das Bauunternehmen eine Treppe falsch herum eingebaut.

14.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Wo gehobelt wird, fallen Späne. Auf einer Baustelle geht nicht immer alles nach Plan. Eine Panne beim Bau des Pflegeheims in Leeder ist aber besonders kurios: Das Bauunternehmen hat einfach eine Treppe falsch herum eingebaut, sodass man in den obersten Stock nur noch in „stark gebückter Haltung“ gelange, schildert Bürgermeister Erwin Karg.

