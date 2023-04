Kunsthandwerk vor historischer Kulisse beim Töpfermarkt

Am Freitag, 28. April, öffnet der Türkheimer Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt seine Pforten. Im Kleinen Schloss wird Kunst aus Schwaben gezeigt.

27.04.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Mehr als 100 Aussteller bieten vor historischer Kulisse im Türkheimer Schlossgarten drei Tage lang an, was sie mit ihren Händen geschaffen haben: Skulpturen, Töpferwaren, Gold- und Silberschmiedearbeiten und Glaskunst. Zudem ist ein buntes Rahmenprogramm geboten.

Buntes Rahmenprogramm beim Türkheimer Töpfermarkt - auch für Kinder

Für Kinder steht unter anderem Kamel- und Eselreiten, Ballonzaubern und Gesichtsmalerei auf der Agenda. Märchentante Angelika Kögel lädt zur Mitmach-Märchenstunden ein. Auch Bungee-Trampolin und Waterball im großen Pool vertreiben die Langeweile. Auf einer großen Show-Bühne treten zwölf Bands und Gesangsgruppen auf – darunter „Samba Outra Vez“ und Adi Hauke mit Uwe und Ben Sternberg.

Allgemeinwissen ist gefragt, wenn Quizmeister und Moderator Peter Ostler Kandidaten auf den „heißen Stuhl“ einlädt und ihnen Fragen über Gott und die Welt stellt. Wer am meisten weiß, wird mit 500 Euro belohnt. Wer sich für Feuer erwärmen kann, sollte sich die Shows von Acrobatica Fantastica anschauen am Samstag, 29., oder Sonntag, 30. April, ab 21.30 Uhr. Veranstalter Emil Meyer hat für das leibliche Wohl gesorgt.

Der 16. Sieben-Schwaben-Töpfer-und Kunsthandwerker-Preis wird am Montag, 1. Mai, von Landrat Alex Eder verliehen.Die Tore des Schlossgartens öffnen sich am Freitag, 28. April, von 16 bis 22 Uhr, am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, jeweils von 11 bis 22 Uhr und am Montag, 1. Mai, von 11 bis 19 Uhr.

Ausstellung "Kunst aus Schwaben" im Kleinen Schloss in Türkheim

Außerdem startet im Kleinen Türkheimer Schloss die Ausstellung „Kunst aus Schwaben“, bei der 16 Kunstschaffende in den barocken Räumen ausstellen. Sie wird am Freitag, 28. April, mit einer Vernissage um 19 Uhr eröffnet. Die Ausstellung ist vom 29. April bis 29. Mai jeweils an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen bei freiem Eintritt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auch am Mittwoch können die Exponate von 17 bis 19 Uhr bewundert werden.

