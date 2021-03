TV Waal: Mannschaftsführer im Porträt

Stolz auf die Eins: Die Mannschaftsführer des TV Waal und der Ostallgäuer Vereine. Die Ehre und der Druck

20.03.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Ein Vergleich mit Tom Brady (American Football), Wayne Gretzky (Eishockey) oder den Fußballlegenden Pelé und Maradona hinkt natürlich bei Bedeutung der Spitzenspieler in der Ostallgäuer Tischtenniswelt, doch auch ein paar Nummern kleiner haben die „Einser“ in einem Team eine wichtige Rolle. Das sind die jeweils besten vier Damen und Herren im Ostallgäu, die in ihren Teams die Spitzenpositionen einnehmen.

Michael Endhart (TV Waal): Das Waaler Eigengewächs ist derzeit nach der sogenannten TTR-Wertung der stärkste Spieler im Ostallgäu. Er hat momentan 1852 Punkte und ist damit in Schwaben die Nummer 27. Zum Vergleich: Der wohl bekannteste deutsche Akteur Timo Boll weist derzeit 2632 Punkte auf. Ein durchschnittlicher Aktiver in der untersten Ostallgäuer Liga hat etwa 1100 Punkte. Mit acht Jahren kam der aus dem oberbayerischen Erpfting stammende Endhart erstmals zum Bambinitraining ins sechs Kilometer entfernte Waal

Manuela Striegl (TSV Stötten): Striegl ist beste Akteurin in den Ostallgäuer Teams. Als ihr Vorbild bezeichnet sie Timo Boll. Die gute Angriffsspielerin vertraut vor allem auf ihre starke Rückhand. Für sie ist es eine Ehre, die Eins zu sein. Sie weiß aber auch, dass ein gewisser Druck für sie in einem sonst ausgeglichenen Team immer da ist.

Andreas Haug (TSV Leuterschach): Der Allrounder ohne größere Schwächen nennt die „alten Schweden“ Waldner und Persson seine Vorbilder. Auf der Position 1 hat er Verantwortung, durch gute Leistungen und gutes Coachen zum Teamerfolg beizutragen.

Katja Haider (SVG Baisweil/Lauchdorf): Die starke Konterspielerin, die laut eigenen Angaben Schwächen im Auf- und Rückschlagspiel hat, geht mit der Tatsache, Nummer 1 zu sein, locker um. Sie kann keinen Unterschied zur Position 1 oder 4 erkennen. Jede möchte, egal auf welcher Position, ihr bestes Spiel zeigen.

Michael Jörg (TSV Obergünzburg): Mit Stolz ist er jetzt die Nummer 1, doch er würde sich auch weiter hinten im Team sehr wohlfühlen. Er möchte Vorbild für seine ebenfalls beim TSV aktiven Kinder und andere junge Spieler sein.

Stefanie Hildebrandt (TV Kaufbeuren): Als Nummer eins geht sie mit Stolz an die Tische, doch eine gewisse Drucksituation spielt immer mit: Die Kolleginnen erwarten Punkte. Das Hildebrandt regelmäßig in den Herrenteams aktiv ist, untermauert ihre Grundeinstellung – ganz oder gar nicht. Niederlagen gehören zum Sport, ob als Nummer 1 oder weiter hinten.