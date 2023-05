Überzeugendes letztes Heimspiel des FC Buchloe

FC Buchloe gewinnt in der Fußball-Kreisliga gegen Memmingen Ost mit 5:2. Eine gute Mannschaftsleitung garantiert den Erfolg.

01.05.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Mit einer sehr guten Teamleistung und einem 5:2-Sieg gelang dem FC Buchloe ein schöner Abschluss beim letzten Heimspiel in der Kreisliga Allgäu Mitte gegen den DJK SV Ost Memmingen.

Vor dem Spiel wurde Thomas Beigl für 250 Spiele in den rot-weißen Farben geehrt. Danach liefen die beiden Mannschaften mit den G- und F-Jugendspielern des FC Buchloe ein. Von Beginn an agierten die Gastgeber sehr konzentriert und ließen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen.

Memmingen Ost geht in Führung

In der 12. Minute aber zeigten die Memminger ihre Qualität: Ein langer Ball auf Nimanaj, der durch die FC-Defensive nicht gestellt werden konnte, wurde durch den Torjäger eiskalt zum Führungstreffer der Gäste verwandelt. Doch die Truppe von Trainer Thomas Göttle ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Buchloe spielte weiter munter mit. Die Partie war sehr temporeich und beide Mannschaften versuchten, ihre nächsten Chancen zu erarbeiten. In der 30. Minute war es dann Lukas Göttle, der einen Eckball per Kopf zum 1:1 Ausgleich verwertete. Kurz vor der Pause hatte Sven Negele die Führung für die Hausherren gleich zweimal auf dem Fuß. Doch er scheiterte zunächst am Pfosten und dann an einem gegnerischen Abwehrspieler. So ging es mit einem leistungsgerechten 1:1 in die Halbzeitpause.

Die Gäste kamen frischer und wacher aus der Kabine und übernahmen zu Beginn der zweiten Hälfte die Initiative. Die gute Abwehrarbeit der Gennachstädter ließ jedoch kaum echte Chancen zu. In der 62. Minute prüfte Nimanaj per Freistoß Marco Plank zwischen den Pfosten beim FC Buchloe. Doch Plank war nicht zu überwinden. Zwei Minuten später vollendete stattdessen Dominik Zinner eine schöne Hereingabe von Luca Sigl zum viel umjubelten 2:1–Führungstreffer. 14 Minuten später war es erneut Zinner, der einen Freistoß von Marcel Halder unhaltbar in die Maschen der Memminger setzte. Der FC Buchloe belohnte sich für seine Bemühungen. Aber der DJK SV Ost Memmingen gab sich nicht geschlagen.

Nur fünf Minuten nach dem 3:1 nutzte Erduan Topallaj eine Lücke in der Buchloer Hintermannschaft und verkürzte auf 3:2. Der Führungstreffer ließ aber keine Verunsicherung seitens der Buchloer aufflackern. Zielstrebig spielte der FCB weiter und Manuel Scherers konnte sich in der 84. Minuten in die Liste der Torschützen eintragen.

Buchloer Scherers trifft

Nach einem Steilpass ließ Scherers sich nicht zweimal bitten und schloss zielsicher ab. Der Torwart der Gäste hatte keine Chance, den Ball zu parieren. Mit dem 4:2 kurz vor Ende der Partie war die Luft aber noch immer nicht raus. Memmingen machte weiter Druck auf das Buchloer Tor, aber Buchloe nutzte seine Chancen konsequent: In der 92 Minute setzte Luca Arezina den Schlusspunkt zum 5:2.

Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für den FC Buchloe gegen den Tabellendritten der Kreisliga und ein schöner Abschluss im letzten Heimspiel der Saison im Alexander-Moksel-Stadion.

Auch die zweite Mannschaft des FC Buchloe spielte gegen die zweite Garnitur der DJK SV Ost Memmingen.

Dabei sahen die Zuschauer eine sehr ausgeglichene Partie, die am Ende mit einem 1:1 unentschieden endete. Die Buchloer machten leider zu wenig, um die drei Punkte für sich zu sichern.