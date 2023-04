Werden Sie das Deutschlandticket kaufen?

Ab 1. Mai bietet die Deutsche Bahn das Deutschlandticket für 49 Euro an. Lang ersehnt oder zu teuer? Wir haben uns am Buchloer Bahnhof umgehört.

Ab dem 1. Mai bietet die Deutsche Bahn das sogenannte Deutschland-Ticket an. Für 49 Euro im Monat kann der öffentliche Personennahverkehr unbegrenzt genutzt werden. Der Abschluss eines Abonnements ist Pflicht, gekündigt werden kann monatlich. Das dauerhafte Nachfolgeangebot des 9-Euro-Tickets ist jedoch nicht für jeden attraktiv. Wir haben Passanten gefragt: Werden Sie sich das Deutschland-Ticket kaufen?

Beyza Günaydin, Buchloe Das Deutschland-Ticket ist meiner Kenntnis nach kaum günstiger als eine normale Monatskarte hier, das finde ich wenig attraktiv. Das 9-Euro-Ticket fand ich super, das habe ich jeden Tag genutzt. Für mich lohnt sich ein Monatsabonnement nicht. Obwohl ich relativ oft Zug fahre, ist es für mich günstiger, wenn ich mir Einzelfahrscheine kaufe.

Philip Taghizadeh, Landsberg Ich werde mir das Deutschland-Ticket sicher kaufen. Ich finde die Preise der Deutschen Bahn schon ziemlich hoch, das 49-Euro-Ticket ist gerade für Auszubildende und Studenten eine super Alternative. Ich pendle jeden Tag von Landsberg nach Kaufbeuren. Bisher kostet mich eine Wochenkarte knappe 50 Euro, das Deutschland-Ticket ist für mich daher eine große Ersparnis. Auch privat möchte ich das Ticket nutzen, um am Wochenende zu meinen Freunden nach München zu fahren.

Alexandra Bledea Lupo, Buchloe Das Deutschland-Ticket würde sich für mich oder meine Familie meiner Ansicht nach nur lohnen, wenn wir richtig weite Fahrten machen würden. Wenn wir gemeinsam in den Urlaub fahren, tun wir das in der Regel mit dem Auto. Für die von mir gefahrenen kurzen Strecken in der Region ist es für mich kostengünstiger, mir Einzeltickets zu kaufen.

Julius Petersilka, Nürnberg Ich denke schon, dass ich mir das 49-Euro-Ticket kaufen werde, da ich sehr gerne für Fahrradtouren mit dem Zug unterwegs bin und sich das für mich sehr schnell lohnen würde. Ein Ticket für den ganzen Monat zu haben, mit dem man auch spontan am Wochenende wegfahren kann, finde ich super. Da hat man dann gar keinen Stress mit dem Fahrkartenkauf und kann einfach losfahren.

