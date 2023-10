Unsere Umfrage in Buchloe zeigt: Die Briefwahl ist heuer sehr beliebt. Woran das liegt.

01.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Bayern geht am 8. Oktober an die Wahlurnen – zumindest zum Teil. Viele haben sich heuer wieder für die Briefwahl entschieden, Tendenz steigend. Laut statistischem Bundesamt wählten 47,3 Prozent bei der Bundestagswahl 2021 per Brief. 1957 lag der Anteil noch bei weniger als fünf Prozent. Wir haben Passanten gefragt: Haben Sie schon gewählt?

Christine Warkus, Buchloe : Ich habe mich für die Briefwahl entschieden und bereits gewählt, weil ich Wahlhelferin bin und mir so einen Gang spare. Außerdem kann man die Wahlunterlagen zu Hause auf dem Tisch besser ausbreiten als in der Wahlkabine. Zu wählen finde ich sehr wichtig. Wir leben in einer Demokratie: Wenn wir wählen dürfen, sollten wir das tun.

Sigrid Chaplar, Buchloe : Ich habe schon per Briefwahl gewählt, weil ich nicht abhängig sein möchte von dem Wahltag. Eventuell habe ich etwas anderes vor und möchte auch nicht in der Schlange stehen. Als ich 18 Jahre alt war, fand ich es wichtig zu wählen, heute eigentlich nicht mehr. Ich tue es trotzdem, vielleicht einfach aus persönlichem Eigensinn.

Wolfgang Städele, Bad Wörishofen : Ich habe per Brief gewählt, einfach weil´s bequemer ist. Zu Hause kann man die langen Listen in aller Ruhe ausbreiten und studieren so lange man möchte. An der Wahl teilzunehmen finde ich wichtig, da man nur durch sie zum Ausdruck bringen kann, was man von der Regierung hält und zudem einen minimalen Einfluss darauf hat, wer uns regiert.

Willi Nieberle, Unterthingau: Ich habe bereits per Briefwahl gewählt. So konnte ich unabhängig vom Tag wählen und mir frei meine Gedanken machen. Ohne Zeitdruck in Ruhe meine Wahl zu treffen, ist mir wichtig. Ich finde es überhaupt wichtig, zu wählen. Wer nicht wählt, darf sich nicht beschweren und er verschenkt Stimmen an ungewollte Parteien.

