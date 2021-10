Unbekannte lockern Radschrauben an Anhänger in Waal

In Waal haben Unbekannte an einem landwirtschaftlichen Anhänger die Radschrauben gelockert. Die Polizei sucht Zeugen.

05.10.2021 | Stand: 13:23 Uhr

Unbekannte haben an einem landwirtschaftlichen Anhänger in Waal alle Schrauben der hinteren Räder gelockert. Nach Polizeiangaben stand der Anhänger in einer offenen Maschinenhalle am Angerweg, wo im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, die Radschrauben gelockert wurden.

An den Felgen und den Radlagern entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 08241/96900 entgegen.

