Unbeschrankter Bahnübergang bei Bad Wörishofen: Auto stößt mit Zug zusammen

Eine Autofahrerin ist an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Zug zusammengeprallt. Sie hatte den Bahnübergang nicht einfach so übersehen.

01.08.2021 | Stand: 12:20 Uhr

Am Samstagabend ist es am unbeschrankten Bahnübergang Bahleweg/Unteres Hart in Bad Wörishofen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Triebwagen der Bahn gekommen.

Eine 52-jährige Autofahrerin aus dem Ostallgäu wollte den Bahnübergang in Richtung Westen überqueren, berichtet die Polizei. Dabei übersah sie den von Türkheim kommenden Triebwagen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Unfallverursacherin entfernte sich darauf jedoch mit ihrem schwarzen Audi von der Unfallstelle.

Autofahrerin war betrunken

Als die Polizei gerade mit der Unfallaufnahme begonnen hatte, kam die Unfallverursacherin schließlich wieder zur Unfallstelle zurück. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 0,5 Promille. Die Unfallverursacherin wie auch das Bahnpersonal, sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Sachschaden am Auto liegt im hohen vierstelligen Bereich, zum Schaden am Triebwagen konnte ein Mitarbeiter der Bahn noch keine Angaben machen.

Während der Unfallaufnahme und provisorischen Instandsetzung des Triebwagens war die Bahnstrecke Bad Wörishofen - Türkheim für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Strafanzeige wegen mehrerer Verkehrsdelikte und sie musste ihren Führerschein abgeben.

