Zwei Auto prallen nahe Jengen zusammen

Zwei Autos stoßen nahe Jengen im Ostallgäu zusammen. Drei Personen werden bei dem Unfall verletzt.

12.09.2023 | Stand: 20:45 Uhr

Frontal zusammengestoßen sind zwei Autos am Dienstagabend zwischen Ketterschwang und Jengen. Ein 77-Jähriger war auf der Kreisstraße OAL 15 in Richtung Süden unterwegs, als er mit seinem Wagen vermutlich aufgrund von Kreislaufproblemen zu weit nach links kam und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 36-Jährigen zusammenstieß. Dabei wurden der Verursacher sowie die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beim Unfall zwischen Ketterschwang und Jengen entstand ein Gesamtschaden vonrund 60.000 Euro

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro.

Die neuesten Nachrichten aus Buchloe und Umgebung lesen Sie immer hier.