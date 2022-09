Im Klinikum Landsberg gibt es Kritik an der Leitung. Der Verwaltungsrat stimmte sogar über die Zukunft von Vorstand Marco Woedl ab. Was er besser machen will.

02.09.2022 | Stand: 05:19 Uhr

Im Landsberger Klinikum rumort es: Zuletzt sorgte eine von mehr als 200 Beschäftigten unterzeichnete Unterschriftenliste für Unruhe, in der der Leitung insbesondere mangelnde Kommunikation über die Pläne für die Neuausrichtung der Unfallchirurgie/Orthopädie vorgeworfen wird.

