Im vergangenen Jahr wollte eine 18-Jährige ihren damaligen Freund wegen Körperverletzung anzeigen. Bei der Befragung kamen weitere schwere Vorwürfe ans Licht.

Von Dominik Bunk

29.03.2022 | Stand: 05:34 Uhr

In einer harmonischen Beziehung sollten sich beide Partner immer auf Augenhöhe begegnen. In toxischen Beziehungen sieht das aber grundlegend anders aus. Eine davon gipfelte in einer Anklage – und ein heute 22-Jähriger landet vor dem Memminger Amtsgericht. Der Vorwurf: Vergewaltigung und Körperverletzung.