Ein souveräner Ruhepol in der Buchloer Verwaltung

Verwaltungsgemeinschaft verabschiedet Kämmerer Dieter Streit. Dieser tauscht das Büro nun gegen sein Wohnmobil ein. Warum das Bauamt mehr Personal bekommt.

21.06.2021 | Stand: 09:18 Uhr

Zweieinhalb Monate nachdem Dieter Streit in den Ruhestand gegangen ist, soll es endlich so weit sein: Mit seiner Frau Renate und dem Wohnmobil will er verreisen – dieser Tage soll es als erstes nach Slowenien und Kroatien gehen, erzählt der frühere Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe. Zuvor machten ihm die Inzidenzwerte einen Strich durch die Rechnung. Aber einen Termin konnte Streit dadurch noch wahrnehmen: Seine offizielle Verabschiedung durch die Gemeinschaftsversammlung der VG. In der jüngsten Sitzung lobte Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl den Ruheständler als „harmoniebedürftig, souverän und Ruhepol“ und gelobte obendrein, dass Streit nun endgültig „aus den Händen der VG in die Hände seiner Frau übergeben“ worden sei.

47 Jahre im Berufsleben

47 Jahre stand Streit im Berufsleben, 35 davon verbrachte er in Buchloe, seit 2009 als Kämmerer mit der VG als seinen obersten Dienstherrn. Dabei habe er alle möglichen Projekte als Finanzexperte mitgestaltet – von kleinen bis zu solchen mit europäischen Dimensionen. Seine Devise sei, „so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig“ die Finanzen auszuschöpfen, berichtete Pöschl. Und er fügte an, dass Streit auch als Mensch in der VG wirkte: „Sie waren Kämmerer, aber nicht nur, sondern auch Kümmerer“. Der Bürgermeister dankte deshalb im Namen der VG und der Mitarbeiter – auch für die vielen Stunden, die Streit abends mit der Arbeit verbrachte. „Er sagte immer, es dauert ja nicht lange“, konterte dessen Frau Renate humorvoll. Das Lob des Bürgermeisters ging nicht spurlos an Streit vorbei: „Ich werde das Arbeitsleben nicht vermissen, obwohl ich sehr gerne zur Arbeit gegangen bin. Jetzt genieße ich es, meine Zeit frei einzuteilen“, erwiderte er mit leicht brüchiger Stimme. Die VG-Versammlung verabschiedete ihn stehend und lang anhaltenden Applaus.

Engpässe in der Urlaubszeit

Zudem bewilligte das Gremium in seiner vierten Sitzung der laufenden Periode noch eine Stelle im Bauamt. Auf Antrag der Bauamtsleiter soll eine Vollzeitstelle im Sekretariat des Amtes geschaffen werden. Hintergrund sei, dass dort nur eineinhalb Stellen zur Erledigung der anfallenden Aufgaben besetzt seien – was besonders in Urlaubszeiten zu Engpässen führe, erläuterte VG-Geschäftsstellenleiter Markus Salger. Er empfahl, dem Antrag zuzustimmen, da die Stelle notwendig sei.

Stefan Geirhos (Lamerdingen) wandte jedoch ein, dass die Steigerung der VG-Umlage in den vergangenen Jahren bemerkenswert gewesen sei, wozu auch die Personalkosten beigetragen hätten. Pöschl entgegnete, dass das richtig sei. Aber die Personalkosten seien einerseits an Tarifverträge gebunden, andererseits mussten neue Stellen geschaffen werden, damit der steigende Verwaltungsaufwand erledigt werden konnte. Und im Bauamt sei die Belastungsgrenze erreicht, da jetzt schon Ingenieure, statt sich um ihre eigentlichen Planungsaufgaben zu kümmern, Verwaltungsarbeit erledigen müssten.

Heuer noch keine Erhöhung nötig

Die neue Stelle könne heuer noch aus den laufenden Personalkosten bezahlt werden, erklärte Salger. Denn nach der Bewilligung müsse sie erst ausgeschrieben und nach einer weiteren Prozedur besetzt werden. Dadurch werden vermutlich erst ab Herbst für nur noch zwei oder drei Monate Ausgaben anfallen. Das Gremium votierte bei einer Gegenstimme für die neue Stelle im Bauamt.

Ebenso eindeutig war die Versammlung für die Änderung der Geschäftsordnung, die durch die Einführung des Ratsinformationssystems notwendig sei. Das ist in allen vier Mitgliedsgemeinden bereits eingeführt und diene vor allem den digitalen Informationsaustausch sowie diese Form der Einladung. Das müsse redaktionell in der Geschäftsordnung festgehalten werden. Einzig Wolfgang Dröse (AfD) wandte sich dagegen: „Wer schreibt, der bleibt. Ich bin dafür, beim alten System zu bleiben“.