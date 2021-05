Video-Gruß der Kollegen statt Bezirksmusikfest in Honsolgen

Eigentlich hätten die Honsolgener in diesen Tagen auf eine Großveranstaltung zurückgeschaut. Nun freuen sie sich über die Solidarität der Musiker-Kollegen.

20.05.2021 | Stand: 17:48 Uhr

Stimmungs- und Partyabende im rappelvollen Festzelt mit gut gelaunten Musikern und deren Fans, Festumzug, Wertungsspiele: Am verlängerten Himmelfahrtswochenende hätte das Bezirksmusikfest in Honsolgen stattgefunden, aus Anlass des 150. Jubiläums der dortigen Musikkapelle. Aber Corona machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Doch ganz unter den Tisch fiel das Honsolgener Bezirksmusikfest nicht: Der Bezirksvorstand des Bezirks V des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) hat auf seiner Internetseite www.asm-kaufbeuren.de ein Video hochgeladen, mit dem 40 Musiker aus dem ganzen Bezirk die Kollegen in Honsolgen musikalisch mit dem „Schwabenhymnus“ und der Polka „Wir Musikanten“ grüßen.