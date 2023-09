Vion einigt sich mit Gewerkschaft auf Tarifvertrag

Nach zähen Verhandlungen und Streiks hat sich Vion mit der Gewerkschaft NGG auf einen neuen Tarifvertrag geeignigt. Was Vion-Beschäftigte bekommen.

22.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Vion Food Group hat die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) erfolgreich abgeschlossen. „Wir haben ein gutes und faires Angebot vorgelegt und freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeiter ab dem 1. Oktober 2023 vom neuen Tarifvertrag profitieren“, wird David De Camp, COO Beef der Vion Food Group, in einer Pressemitteilung zitiert.

Erste Gehaltserhöhung für Vion-Mitarbeiter am 1. Oktober

Der neue Tarifvertrag für die Niederlassungen in Buchloe, Landshut, Vilshofen, Waldkraiburg, Crailsheim, Hilden und Altenburg tritt ab 1. Oktober in Kraft und läuft bis zum 31. Dezember 2024. Neben einer gestaffelten Gehaltserhöhung von 6 Prozent (ab 1. Oktober 2023), 2,5 Prozent (ab 1. April 2024) und nochmals 2,5 Prozent (ab 1. Oktober 2024) sieht dieser eine erhebliche Steigerung des Einstiegslohns vor. NGG hatte eine Gehaltserhöhung von mindestens 15 Prozent in allen Tarifgruppen gefordert. Weil sie mit dem Verlauf der Verhandlungen unzufrieden war, hat die Gewerkschaft Ende August einen großen Warnstreik organisiert.

„Vion ist der einzige Fleischkonzern, dessen Mitarbeiter in Schlachtung und Zerlegung vollständig tarifgebunden sind“, teilt das Unternehmen mit. 95 Prozent der Vion-Beschäftigten bekämen deutlich mehr als den Mindestlohn. Bereits in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt nach Abschaffung der Werkverträge und Integration von mehr als 3000 Mitarbeitern in den Gesamtkonzern, hätten die Beschäftigten von Lohnerhöhungen bei Vion profitiert.

Lesen Sie auch: Steigt das Image von Fleisch? Vion stellt Umfrage vor