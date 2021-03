Corona-Ausbruch in Buchloer Schlachtbetrieb Vion Beef - 40 Tests sind positiv

Corona bei Vion in Buchloe - der größte Schlachtbetrieb Schwabens bestätigt positive Tests. Die Schlachtung von Rindern ist ausgesetzt. Aktuelle Infos hier.

09.03.2021 | Stand: 19:26 Uhr

Im größten Schlachtbetrieb Schwabens, Vion Beef in Buchloe (früher A. Moksel AG), gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. „Im Rahmen der betriebsseitig regelmäßig durchgeführten Untersuchungen aller Beschäftigten sind innerhalb der vergangenen 14 Tage insgesamt 39 Mitarbeiter/innen positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet worden. Vion Buchloe führt derzeit tägliche Testungen aller Beschäftigten durch und steht im engen Kontakt mit den zuständigen Behörden. Die Schlachtung von Rindern am Standort ist derzeit ausgesetzt“, teilte das Unternehmen am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Laut Landratsamt Ostallgäu hat sich die Zahl der Corona-Infektionen bis zum Nachmittag sogar auf 40 erhöht.