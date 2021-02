Virtuelles Auspowern

Der VfL Buchloe bietet jetzt viele Sportkurse online an. Die Zumba-Trainerin hat sogar schon weltweit für Bewegung gesorgt

11.02.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Über 90 Leute brachte Joanny Kornitzer an Weihnachten zum Zumbatanzen – virtuell natürlich. Zusammen mit einer Freundin organisierte die 49-Jährige aus Lindenberg das sportliche internationale Online-Treffen, bei dem nebenbei fast 1300 Euro für soziale Zwecke gesammelt wurden. Kornitzer ist hauptberufliche Zumba-Trainerin und bietet auch beim VfL Buchloe Online-Kurse an: „Ich bin froh, dass ich diesen Beruf habe und den Leuten etwas geben kann“, sagt die gebürtige Venezolanerin – und zwar auch in Corona-Zeiten. Letzteres gilt auch für den VfL: Insgesamt 17 Kurse bietet der Verein seit diesem Jahr seinen Mitgliedern kostenlos und online an (siehe Info-Kasten).