Warum Waal? Bis heute gibt es keine Antwort

18 Bewohner und ein Mitarbeiter sind in dem Seniorenheim an Covid-19 gestorben. Nächstes Jahr soll ein Projekt starten, um den Infektionsschutz zu verbessern.

26.04.2022 | Stand: 18:11 Uhr

Damals, zu Beginn der Pandemie, hat diese Todesserie die ganze Region erschüttert: Im Senioren- und Pflegeheim Waal (Kreis Ostallgäu) sind 18 Bewohner und ein Mitarbeiter an Covid-19 gestorben. „Das macht mich bis heute schwer betroffen“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Dieses Ereignis hat uns nochmals mit voller Wucht vor Augen geführt, wie ansteckend und tödlich das Corona-Virus sein kann.“

Der Kreis Ostallgäu ist Betreiber des Waaler Heimes. Künftig solle es in dem Haus fast ausschließlich Einzelzimmer geben, sagt Zinnecker. Dann benötige man auch keine „Quarantänezonen“ mehr, wenn das Virus ausbricht. Dieses Projekt hatte sie bereits im Frühjahr 2020 angekündigt. Beim Landratsamt hieß es jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass der Umbau Anfang 2023 starten solle.

Corona-Ausbruch sehr früh in der Pandemie

Warum es gerade dieses Haus so hart getroffen hat, ist offensichtlich bis heute unklar. „Der Ausbruch in Waal fand sehr früh in der Pandemie statt“, sagt Zinnecker. Da habe man noch wenig über das Virus gewusst. Sie fügt aber hinzu, dass später „viele andere Einrichtungen ähnliche Ereignisse mitmachen mussten – auch in diesem Ausmaß, auch in unserer Region“.

Wer auf die Geschehnisse in Waal zurückblickt, stellt schnell fest, dass es noch eine ganz andere Phase der Pandemiebekämpfung war. Schutzausrüstung sei damals ein sehr knappes Gut gewesen, erinnert sich Zinnecker. Als Reaktion auf die Geschehnisse in Waal habe man eine „Heim-Koordination“ eingerichtet, „unter anderem mit Hygiene-Spezialisten aus dem Gesundheitsamt. Und wir haben für die bestmögliche medizinische Versorgung einen Heimarzt installiert“. Für das weitere Vorgehen gegen Corona habe der Landkreis aus dem Waaler Fall viel gelernt: „Für die Infizierten wurden Quarantäne-Bereiche eingerichtet. Außerdem wurden Reihentestungen durchgeführt und Notfallpläne erarbeitet, zum Beispiel für den Personalausfall oder die Verlegung von Bewohnern in Krankenhäuser.“

Helferkreis kümmert sich um Senioren in Waal

Einer, den mit dem Heim besonders viel verbindet, ist der Waaler Sascha Wein. Dort ist seine Mutter mit Corona gestorben, sagt der 50-Jährige. Mit einigen Mitstreitern hat er vor zwei Jahren Schutzausrüstung besorgt und später ein Essen für das Personal organisiert: „Die Situation ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer noch belastend, aber sie haben sich jetzt wohl damit arrangiert.“ Wein engagiert sich nun in einem Helferkreis, der ursprünglich für Flüchtlinge aus Afghanistan gegründet wurde und sich jetzt unter anderem auch um die Waaler Senioren kümmern möchte.

Sascha Wein hat vor zwei Jahren Schutzausrüstung für das Seniorenheim in Waal organisiert. Bild: Sabrina Marschel

Der Kreis Ostallgäu will 17 Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung des Waaler Heimes stecken. Landrätin Zinnecker spricht von „innovativen Ausbaukonzepten“. Dazu gehörten auch Angebote, die den Bürgern der Gemeinde Waal zugutekommen sollen – zum Beispiel eine Apotheke, ein Friseur und ein Begegnungsraum. Um das Projekt so umsetzen zu können, brauche der Landkreis allerdings einen Zuschuss des Freistaats, sagt Zinnecker. Ziel sei es, „dass Dorf und Heim enger zusammenwachsen. Dafür soll auch ein Quartiersmanager eingestellt werden“, sagt Wein, der im Waaler Gemeinderat sitzt.