Vorbereitungsspiel wegen Corona abgesagt

ESV Buchloe hat am Sonntag notgedrungen spielfrei. Geretsrieder Spieler mit Corona infiziert. Nur wenige Vorbereitungsspiele möglich gewesen.

25.09.2022 | Stand: 14:03 Uhr

Nach dem Ausfall der Auswärtspartie am Sonntag, 18. September, in Dorfen haben die Buchloer Piraten auch an diesem Sonntag kurzfristig notgedrungen spielfrei. Denn das ursprünglich für 17.30 Uhr angesetzte Auswärtsspiel in Geretsried wurde von Seiten der Riverrats abgesagt. Nachdem vergangenes Wochenende in Dorfen eine defekte Eismaschine der Grund für die Absage war, ist es dieses Mal Corona. So gibt es im Team der Geretsrieder Positivfälle, die die Absage der Partie nötig gemacht haben.

Kurze Vorbereitungsszeit auf die Saison

Für die Buchloer geht somit unfreiwillig eine kurze Vorbereitung mit nur drei Heimspielen und ohne jegliches Auswärtsspiel zu Ende. Am Samstag, 1. Oktober, starten die Piraten nämlich bereits die neue Bayernligaspielzeit. Der ESV Buchloe staret um 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Vizemeister TEV Miesbach.

