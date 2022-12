Bei Familie Igel fährt der Nikolaus mit der Weihnachtsbahn

Im Waaler Osten hat Beate Igel eine besondere Weihnachtsattraktion aufgebaut. Ein kleiner Traum geht damit für sie in Erfüllung.

11.12.2022 | Stand: 04:33 Uhr

Eine nostalgische Weihnachtsbahn im Taubenschlag – die gibt es bei Beate Igel aus Waal zu bestaunen. Der Nikolaus lugt aus der Lok und dreht munter seine Runden durch die kleine Holzhütte. Die Bahn selbst ist an einen Bewegungsmelder angeschlossen, sagt Igel. Immer dann, wenn Spaziergänger an der Adventsattraktion vorbeikommen, setzt sich der Zug in Gang und die Bahn rattert über die Gleise.

Weihnachtsbahn in Waal - ein Spaß für die Kinder

„Die Leute, die hier vorbeikommen, freuen sich“, sagt Igel. Gerade die Buben und Mädchen hätten Spaß daran. Mit der Bahn sei ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, verrät Igel. Etwa vier Jahre war das Projekt samt Aufbau in Planung. 2021 sei der blaue Zug noch überall ausverkauft gewesen.

Darum gab es 2021 keine Weihnachtsbahn in Waal

Doch heuer hat es geklappt: Igel konnte eine Lok mit zwei Waggons ergattern. In den kommenden Jahren will sie ihr Sortiment erweitern, dann sollen sich auch die Waggons nach und nach mit Figuren füllen. Noch mindestens bis Januar will Igel die Bahn ausgestellt lassen.

