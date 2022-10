Unbezahlbarer Einsatz: Christa Völk tritt nach 18 Jahren als Vorsitzende des Kindergartenvereins ab

18 Jahre lang engagierte sich Christa Völk als Vorsitzende des Kindergartenvereins ehrenamtlich für die Waaler Einrichtung. In dieser Zeit hat sich viel getan.

20.10.2022 | Stand: 11:33 Uhr

„Der Kindergarten war wie mein fünftes Kind – mit 18 Jahren ist es nun Zeit, es in die Freiheit zu entlassen.“ Mit diesen Worten fasste Christa Völk bei der Jahresversammlung des Kindergartenvereins St. Anna Waal, in der sie sich als Vorsitzende verabschiedete, ihre Gefühle zusammen. Etwas blauäugig sei sie 2004 zu der Position gekommen. Die vielfältigen Anforderungen hätten sie überrascht. Doch die vierfache Mutter wuchs mit ihren Aufgaben und prägte den Waaler Kindergarten mit Weitblick, enormem Einsatz und Durchhaltevermögen.

Christa Völk hat am Waaler Kindergarten viele Veränderungen begleitet

In den vergangenen 18 Jahren wurde die Buchhaltung digitalisiert, das Abrechnungssystem grundlegend geändert und ein neues Verwaltungsprogramm eingeführt. Zudem wurden unter Völk der Altbestand des Kindergartens saniert und zwei große Baumaßnahmen umgesetzt, wodurch der Betrieb von drei auf sieben Gruppen ausgeweitet wurde. Diese Veränderungen erläuterte Völk anhand von Bildern der vergangenen 18 Jahre. „Vor allem die Bauprojekte kosteten mich jeweils rund sechs Jahre Lebenszeit, von der Planung, Antragsstellung, Baubegleitung bis hin zur Abrechnung“, sagte Völk. Dabei sind mehrere Millionen Euro bewegt worden.

Diese gewaltigen Aufgaben habe sie zum Glück nie alleine bewältigen müssen, betonte die scheidende Vorsitzende. Christa Völk sprach in ihrem Rückblick allen Mitstreitern aus der Gemeinde Waal und der Stadt Buchloe, der Diözese Augsburg und der Pfarrei Waal, dem Elternbeirat, den Mitgliedern des Kindergartenvereins und dem gesamten Kindergarten-Personal ihren Dank aus. Auch bei ihrem Mann und der Familie, die immer wieder tatkräftig anpackten und ihr Ehrenamt stets mittrugen, bedankte sich Völk herzlich.

Gemeinde Waal dankbar für ehrenamtliches Engagement

„Es ist kaum in Worte zu fassen, wie dankbar die Gemeinde für die ehrenamtliche Tätigkeit sein muss“, lobte der Waaler Bürgermeister Robert Protschka. Kirchenpfleger Johann Schmid ließ Völks unbezahlbaren Einsatz zum Wohl der Kinder anhand kleiner Anekdoten aufleben und der Buchloer Stadtrat Franz Lang ließ es sich nicht nehmen, vom Krankenbett aus telefonisch seinen Dank für die jahrelange harmonische Zusammenarbeit auszusprechen. Als Abschiedsgeschenk bekam Völk Gutscheine für einen Strandkorb, in dem sie in Zukunft ihre Freizeit genießen kann.

Doch ganz wird Christa Völk dem Waaler Kindergarten nicht den Rücken kehren. Sie wolle noch das Archiv aufbereiten. Außerdem ließ sie sich bei den Neuwahlen zusammen mit Tino Kratzer als Rechnungsprüferin aufstellen, um die Übergabe weiter zu begleiten. Den neuen Vorstand bilden nun Sabine Heß (Erste Vorsitzende), Enrico Wenzel (Zweiter Vorsitzender), Sarah Wohlhaupter (Kassiererin) und Kathrin Jüptner (Schriftführerin).

