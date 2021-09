Fünf Sterne erhält der Waaler Dorfladen von einem bundesweiten Netzwerk. Dank der Bewertung ist das Geschäft nominiert für den "Dorfladen des Jahres".

30.09.2021 | Stand: 06:37 Uhr

Fünf Jahre, fünf Sterne – es gibt etwas zu feiern beim Dorfladen in Waal. Die Vereinigung der Bürger- und Dorfläden in Deutschland zeichnet die Nahversorgungs-Inititative mit ihrer „Fünf-Sterne-Plakette“ aus. Am entsprechenden Wettbewerb hatten sich insgesamt 26 Dorfläden in Bayern beteiligt.